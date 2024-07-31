Салат з помідорів по-польськи: вибухова порція вітамінів

Красивий, смачний, дуже корисний і дуже простий у приготуванні, цей салат з помідорів — один з найкращих варіантів салатів на літо, пише блогерка Ania Gotuje. Його можна їсти одразу після приготування, а можна поставити в холодильник на 30−60 хвилин, а потім акуратно перемішати й подавати до столу.

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Інгредієнти: 500 г стиглих, улюблених помідорів

30 г невеликого шматочка червоної цибулі

по 2 ст. л. щойно нарізаних базиліка та петрушки

2 чайні ложки лимонного або лаймового соку

2 чайні ложки винного або яблучного оцту

10 г тертого пармезану

1 ст. л. улюбленої оливкової олії

щедра щіпка свіжомеленого перцю

Приготування:

Вимийте близько пів кілограма ваших улюблених помідорів, видаліть тверді плодоніжки й наріжте шматочками. Це може бути один сорт помідорів, або ж ви можете змішати кілька абсолютно різних сортів. Сміливо беріть мініпомідори, а також помідори малинового кольору, або у формі серця буйвола. Якщо у вас є червоні, жовті, помаранчеві помідори — чудово. Чим більше кольорів, тим цікавіший вигляд і смак салату.

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Подрібніть і додайте до помідорів по дві столові ложки свіжої петрушки та стільки ж листочків базиліка. Тонко наріжте невеликий шматочок червоної цибулі й також додайте його в миску з помідорами.

У невеликій мисці перемішати все разом: 2 чайні ложки свіжовичавленого лимонного або лаймового соку; 2 чайні ложки винного оцту (білого або червоного) або яблучного оцту; 1 столову ложку вашої улюбленої оливкової або, можливо, ріпакової олії; щедру щіпку бажано свіжомеленого перцю. Перемішайте соус і полийте ним інгредієнти салату. Акуратно перемішайте все разом і прикрасьте салат невеликою кількістю тертого сиру пармезан.

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