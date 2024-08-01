Гострий розум після 70: названо п’ять головних секретів активного довгожительства

Багато хто з нас вважає, що досягнувши пенсійного віку, нарешті зможе відпочити від щоденних навантажень. Зрештою, ви працювали з юності і заслужили це право. Але це може бути слизький шлях.

ВІДЕО ДНЯ

Медики і психологи єдині: коли їх пацієнти стають надто розслабленими, вони ризикують відпустити себе… що у похилому віці (і, чесно кажучи, не тільки) може негативно вплинути на розумові і когнітивні функції, пише австралійське видання.

Опитані ним спеціалісти визначили 5 важливих повсякденних (!) звичок тих, хто не втрачає ясного розуму до глибокої старості.

Вони регулярно займаються фізичними вправами

РЕКЛАМА

Фізична активність має глибокий вплив на ваш когнітивний стан і загальний життєвий тонус.

Ніхто не каже, що ви повинні тренуватися, як спортсмен олімпійського рівня, але включення деяких вправ у ваш розпорядок дня принесе безмежну користь. Знайдіть вид спорту, який вам подобається.

РЕКЛАМА

Вони залишаються розумово стимульованими

Пам’ятайте, що бездіяльний розум — це диявольський майданчик, що особливо актуально в подальшому житті. Люди, які залишаються розумово гострими в старших роках, майже завжди мають певну форму розумової стимуляції, інтегровану в їхній розклад.

РЕКЛАМА

Розумова стимуляція може означати багато речей. Наприклад, підійдуть читання художньої і науково-популярної літератури, відвідування клубів за інтересами (акторство, шахи, шиття тощо), вивчення іноземної мови.

Вони дотримуються дієти

Ти те, що ти їси… це філософія, яка актуальна в будь-якому віці. Зрештою, це наука, і ваша дієта має прямий зв’язок із когнітивними функціями. Тому, як правило, тримайтеся подалі від обробленої їжі та цукру.

Не переїдайте і не переїдайте. Підтримуйте здорову вагу.

Докладіть додаткових зусиль і споживайте збалансовану дієту, багату антиоксидантами, корисними жирами, вітамінами та мінералами. Вживайте більше ягод, листової зелені, горіхів та риби, які особливо корисні для когнітивного стану.

Вони соціально взаємодіють

Окінава, Японія, і Сардинія в Італії є двома найвідомішими «блакитними зонами» у світі (ними називають географічні зони, де її громадяни живуть набагато довше та щасливіше порівняно з рештою світу). Головна паралель, яка спостерігається між цими зонами, полягає в тому, що там завжди існує сильне почуття спільності… якість, яка характерна для всіх вікових груп у цих суспільствах, особливо для людей похилого віку.

Пам’ятайте, що перебувати на самоті протягом тривалого часу нездорово, адже самотність не сприяє розумовій стимуляції.

Вони отримують достатній сон

Коли ви захворіли на грип чи будь-яку інфекційну хворобу, що негайно скаже вам лікар? Щоб відпочили. Сон — це час, коли наш розум і тіло відновлюються та омолоджуються після щоденного зношування. Якщо у вас часто бувають безсонні ночі або ви спите нерівномірно, це варто виправити.

За потреби зверніться за професійною допомогою. Приймайте здорові добавки, медитуйте.

Коли ви придбаєте звичку постійно і якісно спати, ви помітите відчутну різницю у своєму характері та розумових функціях.

Нагадаємо, що на думку дослідників, ризик деменції підвищує рутинна робота.

249

Читайте нас у Facebook