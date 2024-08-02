Смачний, хрумкий, з насиченим ароматом часнику: цей салат з огірків взимку стане доповненням до будь-якої страви

Маринованих огірків взимку ніколи не буває забагато. Але можна приготувати з огірків ще влітку смачні салати, рецептом одного з них поділилася кулінарка на каналі з рецептами.

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«Взимку складається таке враження, що їси свіжі огірки», — зауважила вона, додавши, що такий салат зберігаються дуже добре.

Інгредієнти (на 4 банки по 0,5 мл.):

- огірки (2 кг.);

- цибуля (3 шт.);

- часник (130 гр.);

- сіль (50 гр.);

- оцет 9% (70 мл.);

- цукор (125 гр.);

- кріп (40 гр.).

Приготування:

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Вимиті огірки нарізати кружальцями або дрібними шматочками.

Цибулю та кріп порізати, часник натерти на дрібній терці.

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Додати сіль, цукор та оцет. Все ретельно перемішати.

Накрити огірки кришкою або харчовою плівкою й поставити у холодильник на 12 годин для маринування огірків.

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Салат щільно викласти у стерилізовані банки й залити розсолом, який утворився під час маринування.

Закрити кришками й поставити у холодне місце.

За словами господині, через деякий час в салаті може трохи здуватися кришка, адже відбувається процес бродіння. Тоді кришку можна трохи відкрутити, щоб випустити повітря.

Салат краще закривати капроновими кришками або кришками, які закручуються.

Господиням також варто звернути увагу на рецепт ароматних маринованих помідорів.

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