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Варення-желе з чорної смородини: вам точно має сподобатись

20:24 15 липня 2024
Варення-желе із чорної смородини

На городі вже достигли ягоди, тому просто не гріх скористатись можливістю приготувати з них смачну консервацію. Це варення не потребує багато зусиль та складників, а на його приготування потрібно небагато часу, ділиться кулінарка Оксана Дорош. Нагадаємо рецепт варення з айви у рожевому ігристому.

Складники:

  • 1 кг чорної смородини
  • 1 кг цукру
  • 1 склянка води

Приготування:

Смородину перебрати, почистити від гілочок. Скласти її в миску чи в каструлю, в якій плануєте варити, додати воду та 0, 5 кг цукру. Довести до кипіння, варити на сильному вогні рівно 5 хвилин, помішуючи. Зняти з вогню додати другу половину цукру, перемішати до розчинення цукру. Розлити варення по стерилізованих банках та герметично закрити.

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Варення виходить як желе, спочатку воно рідке, але за деякий час стане желеподібне.

Нагадаємо рецепт справжнього хіта сезону -— варення із трьох видів ягід: червоної смородини, смородини та малини.

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