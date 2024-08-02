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Приголомшливий пляцок «Солодкий поцiлунок»: випікається з двох видів тіста одним коржем

14:51 4 серпня 2024
пляцок

Пляцок — дуже популярний кондитерський виріб у західних областях України. Його готують на свята, на весілля. Складається пляцок з тонких коржів, крему та начинки. Пляцок дуже схожий на торт, але простіший у виконанні.

Рецепт пляцка «Солодкий поцілунок» з двох видів тіста з безе-прошарком та вишнями запропонували кулінарки з українського сайту з рецептами.

А випікати його можна одним коржем, що значно скоротить час приготування.

Інгредієнти:
6 жовтків (білки окремо),
1 склянка цукру,
300 г маргарину (розтопленого),
100 г сметани,
4 склянки борошна,
1 п. порошку до печива,
1 л вишень у власному соку, 2 ст. ложки какао,
1 б. згущеного молока,
400 г масла.
Форма 20Х30 см.

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Приготування:

Жовтки розтерти з цукром, додати маргарин, сметану, борошно з порошком. Замісити тісто і розділити на дві частини.

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До однієї частини додати какао, розділити ще на дві частини і поставити в холодильник.

Другу білу частину теж розділити ще на дві частини.

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Покласти біле тісто, на тісто покласти вишні, зверху білки збиті з цукром (3 білки), потерти чорне тісто (щоб легше терлося, можна заздалегідь заморозити).

Таких має бути два коржі. Пекти спочатку при 180 градусах 5 хвилин, потім при 150 — 25−30 хвилин.

Крем: згущене молоко збити з маслом.

Скласти пляцок, досередини чорними коржами.

Ми також публікували рецепт швидкого яблучного пирога, який виходить пухким з неповторним вершковим смаком.

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