Україна повернула тіла ще 250 загиблих воїнів

Україна повернула на рідну землю тіла загиблих захисників. За результатами репатріаційних заходів вдалося повернути тіла 250 полеглих оборонців.

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Про це повідомили у Координаційному штабі з питань поводження з військовополоненими.

Тіла загиблих були репатрійовані з різних регіонів, зокрема з Луганського, Бахмутського, Мар’їнського, Авдіївського, Херсонського, Запорізького напрямків, а також з Маріуполя, Горлівки та моргів на території росії.

Разом з Координаційним штабом з питань поводження з військовополоненими, працювали фахівці з Мінреінтеграції, Уповноваженого зі зниклих безвісти, Об’єднаного центру при СБУ, ЦВС ЗСУ, інших силових структур, відомств та міжнародних організацій.

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Передача тіл відбувалася згідно з нормами Женевських конвенцій. Репатрійовані тіла та останки будуть перевезені до відповідних державних установ, де представники правоохоронних органів та судово-медичні експерти встановлять їхні особи.

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Після ідентифікації, тіла загиблих оборонців будуть передані рідним для гідного поховання.

Нагадаємо, 17 липня з російського полону в Україну повернулося 95 українських захисників.

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