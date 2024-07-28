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Томатний соус до м'яса: дуже смачно та просто

22:25 1 серпня 2024
Томатний соус до м&#39;яса

Соус до м'яса має бути не тільки смачним, а й натуральним, якщо ви дбаєте про своє здоров'я. Літо дарує нам величезні можливості харчуватися правильно. Не нехтуйте ними! Зрозуміло, для приготування соусу потрібно витратити трохи часу та зусиль, але без цього нічого не буде, як і в будь-якій іншій справі. До речі, такий соус ще й досить бюджетний, тож це ще один плюс.

Рецептом поділилася кулінарка із Кривого Рогу Елла Іванова.

— Помідори беріть стиглі, — каже Елла Іванова. — Свіжа зелень додасть соусу особливий смак. Такий соус можна їсти не тільки з м'ясом, але і з коржом.

Томатний соус до м'яса

  • 2 зубки часнику
  • 1 цибулина
  • 2 помідора
  • 1 перець чилі
  • 2 болгарських перця

Усе пропускаємо через блендер. Викладаємо на сито. Нехай рідина стіче — її можна буде використовувати для супу чи борщу.

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Для заправки

  • 2 столові ложки рослинної олії
  • 1 столова ложка бальзамічного соусу
  • 1 столова ложка кетчупу
  • 1 чайна ложка сумаха
  • Сіль та лимонний сік на смак
  • Перець
  • Зелень
  • 1 чайна ложка меду (за бажанням)

Все ретельно змішати — і смачного!

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Раніше «ФАКТИ» публікували рецепт варення з кабачків із лимоном та ананасовим соком від зірки «МастерШефа».

Також радимо приготувати смажені супербаклажани, які легко замінять м'ясо.

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Фото з альбому Елли Іванової

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