В Україні зафіксували новий штам COVID-19: чим небезпечний та які симптоми FLiRT

Україною циркулює 10 штамів вірусу SARS-CoV-2 — це різні субваріанти штаму Omicron. Також виокремлено випадки субваріанта, який називають FLiRT.

ВІДЕО ДНЯ

У МОЗ розповіли, що через специфічні мутації в білку-шипі вірус краще зв’язується з клітинами та уникає імунної відповіді. Це означає, що FLiRT швидше вражає ослаблений імунітет, а захворіти можуть у тому числі раніше вакциновані. Проте вакцинація допомагає уникнути ускладнень під час хвороби, кажуть у МОЗ.

Новий субваріант коронавірусу виявили минулого тижня. За даними МОЗ, захворіли дві жінки та чоловік старше 60 років.

«У кожного субваріанта є певні особливості, але загальні симптоми на початку захворюваності такі ж, як і за інших варіантів COVID-19: нежить, підвищена температура, кашель, головний біль, втома, болі в м’язах або тілі.

РЕКЛАМА

Три випадки субваріанта коронавірусу FLiRT виявили минулого тижня. Два у Києві та один — в Івано-Франківській області. Захворілі — дві жінки та чоловік старше 60 років. Пункти щеплення в країні забезпечені безоплатною вакциною проти COVID-19, тому людям, які пропустили щеплення, або особам з групи ризику важкого перебігу захворювання варто проконсультуватися з сімейним лікарем та зробити щеплення напередодні епідсезону", — говорить заступник міністра, головний державний санітарний лікар Ігор Кузін.

Подібно до застуди чи грипу, вважається, що «найтяжча» стадія триває кілька днів або до тижня, і ви можете відчувати втому та не відчувати себе на «сто відсотків» протягом кількох тижнів, але багато людей переживають ковід по-різному.

РЕКЛАМА

«Більшість людей почуваються краще вже за кілька тижнів, але одужання може зайняти більше часу. Для деяких людей це може бути більш серйозна хвороба, і симптоми можуть тривати довше», — зазначають у Національній службі охорони здоров’я Великобританії.

Нагадаємо, у КМДА повідомили, що останніми тижнями у столиці значно підвищився рівень захворюваності на COVID-19. У середньому до лікарень потрапляє близько 20 людей за добу. З початку року від коронавірусу у Києві померли 52 людини.

РЕКЛАМА

224

Читайте нас у Facebook