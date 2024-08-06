Відключення може їх пошкодити: ці прилади повинні мати постійний доступ до електрики

Під час відключеннь електрики українці занепокоєні збереженням продуктів та застосовують різноманітні хитрощі, аби зберегти холод у холодильнику. Але перед поїздкою у відпустку ми зазвичай вимикаємо з розетки пральну машину або комп'ютер… Проте деякі побутові прилади взагалі не варто вимикати з розетки. Виявляється, це може лише пошкодити їх і наразити нас на ризик збільшення рахунків за електроенергію, пише Polki.

ВІДЕО ДНЯ

Деякі електронні пристрої можуть не працювати належним чином, якщо їх вимикати з розетки. Прикладом такого пристрою є струменевий принтер. Коли ви після від'єднання від мережі знову підключаєте його, принтер запускає програму автоматичного очищення голівки, яка не тільки витрачає чорнило, але й споживає електроенергію.

Ще один пристрій, який не варто вимикати з розетки — LED-телевізор. Його пікселі оновлюються автоматично, і переривання цього процесу може негативно вплинути на якість зображення. Найкраще вимикати такий телевізор за допомогою кнопки живлення.

Також бажано не відключати Wi-Fi роутер — хоча навряд чи багато хто з нас це робить, адже ми продовжуємо користуватися з'єднанням. Вимикати Wi-Fi також не варто, оскільки це розриває інтернет-з'єднання з усіма пристроями, що може вплинути на їхню роботу, на додаток до того, що при повторному ввімкненні відбувається переналаштування роутера, яке зазвичай займає деякий час. Часте відключення роутера від мережі також може спричинити системні помилки.

РЕКЛАМА

Раніше повідомлялося, що в Україну повертається спека до +40 — що буде з відключеннями світла.

РЕКЛАМА

216

Читайте нас у Facebook