Феміді вже не послужать: Вища рада правосуддя ухвалила рішення по скандальних суддях Князєву і Тандиру

Вища рада правосуддя (ВРП) ухвалила рішення про звільнення двох скандально відомих служителів Феміди — судді Макарівського районного суду Київської області Олексія Тандира і судді Касаційного адміністративного суду у складі Верховного Суду Всеволода Князєва.

ВІДЕО ДНЯ

Відповідні рішення було ухвалено на засіданні у вівторок, 6 серпня, йдеться у повідомленні прес-служби ВРП.

Нагадаємо, що трагічний інцидент на блокпосту під Києвом за участі тоді ще судді Тандира стався у травні 2023 року. Жертвою став 23-річний Вадим Бондаренко, що проходив строкову службу в Національній гвардії. В кінці серпня 2023 року ДБР закінчило досудове розслідування і передало справу до Святошинського суду. З вересня і по липень поточного року там було заплановано близько 25 засідань, з яких відбулось десь приблизно половина.

Що ж до колишнього голови Верховного Суду Всеволода Князєва, то він став найбільш високопоставленим затриманим суддею в історії України. Його підозрюють в отриманні хабаря на суму 2,7 млн доларів. Затримали його 15 травня 2023 року під час отримання другого траншу у 450 тисяч доларів США. Наступного ж дня Пленум Верховного суду висловив недовіру Всеволоду Князєву, він втратив посаду голови Верховного Суду. ЗМІ повідомляли, що Всеволод Князєв отримував гроші від людей, які діяли в інтересах олігарха Костянтина Жеваго. Пресслужба Жеваго стверджувала, що він не має стосунку до дачі хабара.

РЕКЛАМА

16 травня Пленум Верховного Суду достроково припинив повноваження Голови Верховного суду Всеволода Князєва внаслідок висловлення йому недовіри. 18 травня Вища рада правосуддя надала згоду на утримання екс-голови Верховного Суду під вартою. Того ж дня слідчий суддя Вищого антикорупційного суду обрав йому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з альтернативою внесення 107,360 млн грн застави.

18 травня Вища рада правосуддя надала згоду на утримання екс-голови Верховного Суду під вартою. Того ж дня слідчий суддя Вищого антикорупційного суду обрав йому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з альтернативою внесення 107,360 млн грн застави, при цьому у вересні її знизили до до 45 млн гривень.

РЕКЛАМА

72

Читайте нас у Facebook