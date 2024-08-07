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Описання тандему Трамп-Венс напарником Гарріс стало вірусним в американських соцмережах: про що йдеться

16:51 7 серпня 2024
Тім Волз

6 серпня кандидат в президенти від демократів Камала Гарріс назвала свого напарника у президентських перегонах. Ним став губернатор Міннесоти Тім Волз, який під час виступу у Філадельфії різко розкритикував Дональда Трампа і кандидата у віцепрезиденти від республіканців Джей Ді Венса.

Зокрема, описуючи тандем Трамп-Венс, Волз використав слово «дивні» (англійською — «weird»), яке стало вірусним в американських соцмережах.

«Я просто повинен це сказати. Ви це знаєте. Ви це відчуваєте. Ці хлопці моторошні і, так, до біса дивні. Це те, що ви бачите», — сказав Волз під бурхливі оплески натовпу.

Він додав, що у разі повернення Трампа у крісло президента США «він почне саме з того місця, на якому зупинився чотири роки тому».

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«Тільки цього разу все буде набагато, набагато гірше», — сказав Волз, стверджуючи, що кандидат від Республіканської партії скасує Закон про доступне медичне обслуговування, скоротить соціальне забезпечення та медичну допомогу і заборонить аборти по всій країні.

Також він критикував й свого опонента Венса, зазначивши, що той поділяє «небезпечний і відсталий порядок денний Трампа для цієї країни».

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Раніше повідомлялося, що Трамп відмовляється від дебатів з Гарріс.

Фото зі сторінки x.com/Tim_Walz

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