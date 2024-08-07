Ароматна борщова заправка: обов'язково зробіть, тому що взимку точно знадобиться

Таку заправку потрібно мати в домі кожній господині. Коли обмаль часу, а треба приготувати першу страву, борщ, то така заправка знадобиться. Зварити лише картоплю, додати капусту, борщову заправку — і смачний борщик готовий. Голодним точно ніхто не залишиться. Також стане у пригоді студентам і людям, які їдуть у тривале відрядження, ділиться кулінарка Надія Сулиган.

ВІДЕО ДНЯ

Нам потрібно:

2 кг цибулі ріпчастої,

2 кг моркви,

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1 кг перцю солодкого (можна більше, за потреби)

4 кг буряка столового,

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3−4 кг помідорів,

великий пучок зелені,

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300−400 мл олії, без смаку,

сіль, перець та спеції.

Приготування

Всі овочі добре миємо та чистимо. Цибулю ріжемо кубиком, моркву тремо на тертку з великими отворами, перець — соломкою чи також кубиком, буряк натерти на грубу тертку чи порізати соломкою. Помідори пропустити через соковитискач чи м'ясорубку або ж, знявши шкірку, перебити блендером.

Беремо велику каструлю. Наливаємо олію, прогріваємо й кидаємо порізану цибулю, смажимо до прозорості, періодично помішуючи. Через 20 хвилин додаємо моркву, тушкуємо, щоб зменшилась в об'ємі. Через 20 хвилин додаємо перець і гарно перемішуємо.

Довго не тушкуємо, буквально 10 хвилин і додаємо сирий натертий буряк.

Вливаємо поступово томатну суміш, добре перемішуємо та тушкуємо до готовності буряка.

Коли заправка приготується, додати за смаком сіль, перець, цукор, трішки оцту, для збереження кольору (50−100 мл), та порізаний пучок зелені. Перекладаємо заправку у півлітрові баночки закриваємо стерилізованими металевими кришками. Перевертаємо, накриваємо пледом і залишаємо до повного охолодження.

Раніше українська блогерка Маргарита Романюк поділилася рецептом маринованих помідорів з бадиллям моркви.

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