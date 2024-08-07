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«Починаю ходити»: популярний комік відновлюється після важкого поранення

18:09 7 серпня 2024
Віктор Розовий

Відомий гуморист та військовослужбовець Віктор Розовий розповів, як проходить його реабілітація після тяжкого поранення. Нагадаємо, у березні цього року Віктор отримав тяжке поранення голови під час виконання бойового завдання. Перші два тижні він був у критичному стані, потім почалося довге відновлення. Розовий пересувається на кріслі колісному, але вже потроху стає на ноги та намагається самостійно ходити.

— Зараз я проходжу реабілітацію, — розповів Віктор проєкту «ЖВЛ». - Потрохи починаю ходити. Навіть граю у настільний теніс! А це ніфіга собі, я вам скажу. Хочу подякувати врачам з реабілітації. Я починаю повертатися до соціального та плюс-мінус активного життя.

Віктор отримав тяжке поранення під час виконання бойового завдання

Раніше «ФАКТИ» розповідали, що ветеран війни, який втратив обидві ноги, Олександр Будько став новим героєм проєкту «Холостяк».

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