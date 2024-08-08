Літо триває: синоптикиня порадувала прогнозом погоди на завтра
До обіцяної синоптиками спеки залишилося ще кілька днів. У п'ятницю, 9 серпня, в Україні утримується нормальна літня температура повітря.
За прогнозом синоптикині Наталки Діденко, у більшості областей очікується впродовж дня +25…+29 градусів, традиційно вище — у південній частині, до +28…+32 градусів.
У західних областях повітря через дощі з грозами буде свіжішим, вдень очікується +23…+26 градусів.
Дощі на Львівщині, Закарпатті та Івано-Франківщині можуть часом переходити у сильні зливи.
Ввечері у п'ятницю західні дощі дійдуть до Житомирщини, Вінниччини, Черкащини та Одещини. На решті території України втримається суха погода.
У Києві 9 серпня також очікується погода малохмарна сонячна суха. Протягом дня максимальна температура повітря становитиме +27…+28 градусів.
Нагадаємо, спеку синоптики очікують в Україні 13−14 серпня. Вона почнеться на заході та повільно буде просуватися країною у східні області.
Фото https://www.facebook.com/tala.didenko/36
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