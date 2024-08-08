Горіховий пляцок з ароматними трубочками: смачно так, що не відірватись

Якщо гості на порозі, чи хочеться порадувати родину чимось солоденьким, це саме той рецепт. Складників потрібно небагато, часу на приготування теж. А вийде точно в кожної господині, ділиться кулінарка Тетяна Москаль. До речі, нагадаємо рецепт ще одного пляцку з вишнями та горіхами.

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Нам потрібно: Форма розміром 24×30см

2 скл. кефіру

2 скл. цукру

6 ст.л. олії

2 ч.л. соди

2 ч. л амонію (без чубка) погасити оцтом

3 скл. борошна

2 скл. мелених горіхів

Приготування:

Тісто замісити і розділити на 2 частини, пекти два коржі при 180'' приблизно 30 хв.

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Крем: 400 г масла збити з 300 грамами вареного згущеного молока.

Всередину пляцку додати куплені готові пісочні трубочки з джемом.

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Нагадаємо рецепт пляцку «Солодкий поцiлунок».

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