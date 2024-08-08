Горіховий пляцок з ароматними трубочками: смачно так, що не відірватись
Якщо гості на порозі, чи хочеться порадувати родину чимось солоденьким, це саме той рецепт. Складників потрібно небагато, часу на приготування теж. А вийде точно в кожної господині, ділиться кулінарка Тетяна Москаль. До речі, нагадаємо рецепт ще одного пляцку з вишнями та горіхами.
Нам потрібно:
- Форма розміром 24×30см
- 2 скл. кефіру
- 2 скл. цукру
- 6 ст.л. олії
- 2 ч.л. соди
- 2 ч. л амонію (без чубка) погасити оцтом
- 3 скл. борошна
- 2 скл. мелених горіхів
Приготування:
Тісто замісити і розділити на 2 частини, пекти два коржі при 180'' приблизно 30 хв.
Крем: 400 г масла збити з 300 грамами вареного згущеного молока.
Всередину пляцку додати куплені готові пісочні трубочки з джемом.
Нагадаємо рецепт пляцку «Солодкий поцiлунок».59
Читайте нас у Facebook