Традиційний смак українського літа: вишнева наливка «33 листочки» за рецептом Лілії Цвіт

З вишні можна приготувати не тільки знамениті українські вареники. Один із найулюбленіших напоїв в українській культурі, який уособлює смак літа — це вишнева наливка. Вона готується з соковитих стиглих вишень, які настоюють на спирті або горілці, щоб створити насичений, ароматний напій з глибоким рубіновим кольором.

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Вишнева наливка не лише чудовий напій для застілля, але й має символічне значення. Її часто готують на свята, такі як Різдво чи Великдень, або на весілля, як частину традиційного українського частування. Цей напій вважається справжнім домашнім делікатесом, що передається з покоління в покоління, кожна родина має свій власний рецепт з особливими секретами приготування. Відома фудблогерка Лілія Цвіт на своєму ютуб-каналі запропонувала рецепт вишневої наливки «33 листочки». Для її приготування обов'язково потрібні вишневі листочки.

Інгредієнти: 1 літр вишень;

33 штуки листя вишні;

120 — 150 грамів цукру;

1 літр води;

0,5 чайної ложки лимонної кислоти;

300 мілілітрів горілки.

Приготування:

Вишню потрібно перебрати й ретельно помити. До ягід, які залишаємо з кісточками, додаємо промиті листочки вишні. Всипаємо цукор, лимонну кислоту і заливаємо все водою. Ретельно перемішуємо і ставимо каструлю на плиту варитися на маленькому вогні. Варити потрібно 30 хвилин з моменту закипання. Після цього суміш залишаємо у прохолодному місці до охолодження.

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Коли вишневий компот повністю остигне — процідіть його через сито у скляний посуд, в якому будете зберігати наливку, і додайте до неї горілку. Ретельно перемішайте і дайте настоятись.

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