40.97 / 41.56 44.63 / 45.41
Київ: 
архів
ПОИСК
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Клуб споживачів

«Найгірше зараз — це опіки»: городниця про те, як врятувати помідори від спеки

21:33 16 липня 2024
помідори

Спека — це випробовування не лише для людей, а й для рослин на городі. Зараз головне — не чіпати помідори, нічого не обрізати, не полоти, не сапати, радить городниця Олена Даниленко.

«Хай бур'яни, якщо вони є, притіняють рослини, нижнє листя прикриває землю від палючого сонця, а верхнє ховає плоди від опіків, — каже Даниленко. — Якщо є можливість, мульчуйте травою, сіном, соломою, бур'янами… Якщо є можливість, поливайте, тільки не по листу й краще рідше, але більше води, щоб коріння не тягнулося за нею вгору, а йшло вглиб, де ґрунт не так прогрівається».

Нема можливості полити — не проблема, додає фахівець.

«Якщо ви до цього не поливали помідори, то вони на це й не розраховують, шукають воду корінням вглиб. Найгірше зараз — це опіки. Я не пасинкую свої помідори, то в мене кущі пухнасті, листя й пасинки притіняють плоди. З плюсів такої спеки: помідори достигнуть дуже швидко», — підсумувала Олена Даниленко.

Раніше «ФАКТИ» розповідали про дієві способи позбутися попелиці, яка атакує помідори та інші рослини.

РЕКЛАМА

Читайте також: Школа городника: обов'язково зробіть це з кущами томатів у липні

РЕКЛАМА

70

Читайте нас у Facebook

РЕКЛАМА
Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

Домашнє морозиво

Рятує у спеку, а головне — смачно: готуємо домашнє морозиво за 20 хвилин

Собака, який спить

Як швидко охолодити кімнату перед сном, якщо відключили світло

Планета Меркурій

Є шанс повернути кохання: яким знакам зодіаку допоможе ретроградний Меркурій

вентилятор

Як охолодити кімнату в спеку: 5 лайфаків, які допоможуть навіть за відсутності світла

Наступний матеріал
Новини партнерів
Мапа сайту