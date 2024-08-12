ГУР встановило прапор України на тимчасово окупованій Кінбурнській косі (відео)
Представники Головного управління розвідки (ГУР) Міністерства оборони після удару по газових вежах «Сиваш» та «Петро Годованець» в анексованому Криму встановили прапор України на тимчасово окупованій Кінбурнській косі (район Очакова, Миколаївська область).
Про це повідомив керівник «Центру протидії дезінформації» Андрій Коваленко.
Наразі інші подробиці операції не розкриваються, у Мережу потрапило лише оперативне відео.
Як уточнюють представники спільноти Deepstate, ймовірно, прапор встановили у результаті рейдових дій.
Зазначимо, що минулої п'ятниці, 9 серпня, спецпризначенці ГУР здійснили рейд на тимчасово окуповану Кінбурнську косу. Тоді ж було знищено шість одиниць броньованої техніки ворога й близько трьох десятків загарбників. Воїни атакували укріплення росіян на їхніх позиціях «Кінбурнська фортеця», «Морський вокзал», «Пам'ятник Суворова». Біля останньої — встановили бойовий прапор ГУР.
Кінбурнська коса залишається під російськими окупантами з початку повномасштабного вторгнення рф і є єдиною окупованою частиною Миколаївської області. Ворог веде звідти обстріли як по Миколаєву, так і по його портах, чим блокує їх роботу.135
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