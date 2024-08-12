ГУР встановило прапор України на тимчасово окупованій Кінбурнській косі (відео)

Представники Головного управління розвідки (ГУР) Міністерства оборони після удару по газових вежах «Сиваш» та «Петро Годованець» в анексованому Криму встановили прапор України на тимчасово окупованій Кінбурнській косі (район Очакова, Миколаївська область).

ВІДЕО ДНЯ

Про це повідомив керівник «Центру протидії дезінформації» Андрій Коваленко.

Наразі інші подробиці операції не розкриваються, у Мережу потрапило лише оперативне відео.

Як уточнюють представники спільноти Deepstate, ймовірно, прапор встановили у результаті рейдових дій.

РЕКЛАМА

Орієнтовне місце встановлення державного символу

Зазначимо, що минулої п'ятниці, 9 серпня, спецпризначенці ГУР здійснили рейд на тимчасово окуповану Кінбурнську косу. Тоді ж було знищено шість одиниць броньованої техніки ворога й близько трьох десятків загарбників. Воїни атакували укріплення росіян на їхніх позиціях «Кінбурнська фортеця», «Морський вокзал», «Пам'ятник Суворова». Біля останньої — встановили бойовий прапор ГУР.

РЕКЛАМА

Кінбурнська коса залишається під російськими окупантами з початку повномасштабного вторгнення рф і є єдиною окупованою частиною Миколаївської області. Ворог веде звідти обстріли як по Миколаєву, так і по його портах, чим блокує їх роботу.

РЕКЛАМА

135

Читайте нас у Facebook