Індексація зарплат у серпні: кому і на скільки підвищать

Влітку, коли певним категоріям пенсіонерів в Україні дещо підвищували виплати, має збільшитися зарплатня й у деяких працюючих українців.

Як повідомляє fbc.biz.ua, в серпні це має відбутися завдяки індексації.

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Так, виплати мають проіндексувати працівникам, яким з грудня 2023 року не підвищували оклади, а також тим, кому збільшували виплати у січні та лютому.

Зазначається, що індексація має здійснюватися в разі, якщо індекс споживчих цін перевищує поріг у 103%. Цього показника було досягнуто ще в червні.

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Зарплати індексують у межах прожиткового мінімуму для працездатних осіб. На серпень 2024 року цей показник становить 3 028 гривень.

Оскільки індекс споживчих цін перевищив поріг індексації, у серпні оклади мають бути підвищені на 4,3%. Це означає, що максимальний розмір індексації становитиме 130,20 гривень. Якщо ж заробітна плата у серпні буде нижчою за 3 028 гривень, сума індексації також буде меншою.

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Якщо у січні оклад вже підвищували, у серпні необхідно провести індексацію на 3,8%, що дорівнює 115,06 гривень.

Якщо останнє підвищення окладів відбулося в лютому, індексація становитиме 3,5% або 105,98 гривень.

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Якщо ж оклад підвищували в березні або пізніше, індексація в серпні не потрібна.

Раніше незалежний експерт Сергій Коробкін розповів про зміни у законодавстві та те, на що очікувати пенсіонерам у серпніф 2024 року.

Фото Pixabay

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