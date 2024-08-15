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Мариновані помідори: збережіть цей рецепт, бо обов’язково захочете приготувати й наступного року

20:31 16 серпня 2024
Мариновані помідори

Існує багато рецептів маринованих помідорів, але ці нікого не залишать байдужими. Помідори виходять смачні та ароматні. Маринад потім можна і на печиво використовувати, ділиться кулінарка Оксана Устименко.

Маринад:

  • 3,5 л води
  • 2 скл. цукру
  • 1 скл. оцту
  • 3 ст. л. солі

В банку покласти:

  • 1 ст. л. олії
  • цибуля кільцями
  • перець чорний горошком (3−4 горошини)
  • петрушка
  • лавровий лист
  • 2−3 шт. гвоздики
  • 1 невелика морквина кільцями
  • 1 зубчик часнику

Приготування:

Усі спеції виклали в банку, тоді помідори. Заливаємо теплим маринадом (попередньо він закипає, аби всі складники розійшлися у воді).

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Стерилізувати 15 хв.

Вихід — 3 банки (3 л).

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Раніше «ФАКТИ» публікували рецепти шведського салату з огірків на зиму, а також квашених помідорів «як бочкові» — чудової української автентичної страви.

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