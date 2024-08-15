Мариновані помідори: збережіть цей рецепт, бо обов’язково захочете приготувати й наступного року
Існує багато рецептів маринованих помідорів, але ці нікого не залишать байдужими. Помідори виходять смачні та ароматні. Маринад потім можна і на печиво використовувати, ділиться кулінарка Оксана Устименко.
Маринад:
- 3,5 л води
- 2 скл. цукру
- 1 скл. оцту
- 3 ст. л. солі
В банку покласти:
- 1 ст. л. олії
- цибуля кільцями
- перець чорний горошком (3−4 горошини)
- петрушка
- лавровий лист
- 2−3 шт. гвоздики
- 1 невелика морквина кільцями
- 1 зубчик часнику
Приготування:
Усі спеції виклали в банку, тоді помідори. Заливаємо теплим маринадом (попередньо він закипає, аби всі складники розійшлися у воді).
Стерилізувати 15 хв.
Вихід — 3 банки (3 л).
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