Мариновані помідори: збережіть цей рецепт, бо обов’язково захочете приготувати й наступного року

Існує багато рецептів маринованих помідорів, але ці нікого не залишать байдужими. Помідори виходять смачні та ароматні. Маринад потім можна і на печиво використовувати, ділиться кулінарка Оксана Устименко.

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Маринад: 3,5 л води

2 скл. цукру

1 скл. оцту

3 ст. л. солі В банку покласти: 1 ст. л. олії

цибуля кільцями

перець чорний горошком (3−4 горошини)

петрушка

лавровий лист

2−3 шт. гвоздики

1 невелика морквина кільцями

1 зубчик часнику Приготування: Усі спеції виклали в банку, тоді помідори. Заливаємо теплим маринадом (попередньо він закипає, аби всі складники розійшлися у воді). РЕКЛАМА Стерилізувати 15 хв. Вихід — 3 банки (3 л). РЕКЛАМА

Раніше «ФАКТИ» публікували рецепти шведського салату з огірків на зиму, а також квашених помідорів «як бочкові» — чудової української автентичної страви.

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