Шведський салат з огірків на зиму: приготуйте та поділіться рецептом з подругами

Дуже легкий та простий шведський салат з огірків, лише кілька хвилин — і ми можемо насолоджуватися літніми смаками взимку, пише smaker.pl.

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Інгредієнти:

4 кг огірків

½ кг моркви

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½ кг цибулі

1 склянка оцту

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1 склянка цукру

1 склянка олії

сіль — 3 чайні ложки

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мелений перець — 2 чайні ложки

2 невеликі головки часнику

Приготування

Огірки помити та нарізати кружальцями. Цибулю нарізуємо кільцями. Моркву чистимо й натираємо на грубій тертці. Чистимо часник і додаємо його цілим. Насамкінець додайте цукор, олію, оцет, сіль та перець. Все ретельно перемішати і відставити на 2 години.

Через 2 години розкладаємо салат по банках, добре перемішуючи. Зверху виливаємо трохи маринаду. Закрутіть банки та пастеризуйте 15 хвилин після закипання води. Після приготування переверніть банки догори дном для охолодження.

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