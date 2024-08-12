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Шведський салат з огірків на зиму: приготуйте та поділіться рецептом з подругами

21:48 12 серпня 2024
консервований салат з огірків

Дуже легкий та простий шведський салат з огірків, лише кілька хвилин — і ми можемо насолоджуватися літніми смаками взимку, пише smaker.pl.

Інгредієнти:

4 кг огірків

½ кг моркви

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½ кг цибулі

1 склянка оцту

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1 склянка цукру

1 склянка олії

сіль — 3 чайні ложки

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мелений перець — 2 чайні ложки

2 невеликі головки часнику

Приготування

Огірки помити та нарізати кружальцями. Цибулю нарізуємо кільцями. Моркву чистимо й натираємо на грубій тертці. Чистимо часник і додаємо його цілим. Насамкінець додайте цукор, олію, оцет, сіль та перець. Все ретельно перемішати і відставити на 2 години.

Через 2 години розкладаємо салат по банках, добре перемішуючи. Зверху виливаємо трохи маринаду. Закрутіть банки та пастеризуйте 15 хвилин після закипання води. Після приготування переверніть банки догори дном для охолодження.

Раніше «ФАКТИ» розповідали, як приготувати на зиму помідори з медом, які виходять дуже смачні та готуються без оцту.

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