Салат «Літо в банці»: приємно відкрити баночку зимою і насолодитися смаками літа
Українці звикли готувати багато консервації на зиму. Крім маринованих помідорів, огірків, дуже популярні різні консервовані салати.
Рецепт салату «Літо в банці», до складу якого входять різні види овочів, запропонували автори сайту з рецептами.
Інгредієнти:
Помідори: 1,5 кг
Огірки: 1 кг
Капуста: 500 г
Перець: 500 г (очищений)
Морква: 500 г (очищена)
Цибуля: 300 г (очищена)
Часник: 1 головка
Кріп (або улюблені трави): 50 г
Цукор: 40 г
Сіль: 25 г
Соняшникова олія: 100 г
Оцет 9%: 40 мл
Приготування:
Овочі помити і нарізати — огірки кільцями, помідори — скибочками, солодкий перець почистити і нарізати соломкою.
Звичайну білокачанну капусту потрібно просто нашаткувати.
Моркву так само, як і перець, нарізати соломкою.
Часник очистити й нарізати скибочками.
Червону цибулю нарізати півкільцями.
З’єднати всі овочі і перемішати, намагаючись не пошкодити м’які помідори. Додати кріп або іншу зелень.
Додати сіль, цукор, соняшникову олію без запаху і оцет. Цукор і сіль можна взяти за смаком.
Перемішати й залишити при кімнатній температурі на 1 годину для виділення соку. За цю годину кілька разів злегка перемішати салат.
Заповнити банки салатом по шийку спочатку овочами, а потім рівномірно розлити по банках маринад.
Виходить 9 пів літрових банок.
У велику каструлю покласти рушник, поставити на нього банки, залити водою (можна гарячою) не вище плічок.
Пів літрові банки кип’ятять 15−20 хвилин, 1-літрові — 30−35 хвилин.
Гарячі банки закатати кришками і перевернути догори дном, закутати ковдрою і залишити до повного охолодження.
Зберігати в квартирі при кімнатній температурі, можна в підвалі.
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