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Салат «Літо в банці»: приємно відкрити баночку зимою і насолодитися смаками літа

9:56 8 серпня 2024
салат

Українці звикли готувати багато консервації на зиму. Крім маринованих помідорів, огірків, дуже популярні різні консервовані салати.

Рецепт салату «Літо в банці», до складу якого входять різні види овочів, запропонували автори сайту з рецептами.

Інгредієнти:
Помідори: 1,5 кг
Огірки: 1 кг
Капуста: 500 г
Перець: 500 г (очищений)
Морква: 500 г (очищена)
Цибуля: 300 г (очищена)
Часник: 1 головка
Кріп (або улюблені трави): 50 г
Цукор: 40 г
Сіль: 25 г
Соняшникова олія: 100 г
Оцет 9%: 40 мл

Приготування:

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Овочі помити і нарізати — огірки кільцями, помідори — скибочками, солодкий перець почистити і нарізати соломкою.

Звичайну білокачанну капусту потрібно просто нашаткувати.

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Моркву так само, як і перець, нарізати соломкою.

Часник очистити й нарізати скибочками.

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Червону цибулю нарізати півкільцями.

З’єднати всі овочі і перемішати, намагаючись не пошкодити м’які помідори. Додати кріп або іншу зелень.

Додати сіль, цукор, соняшникову олію без запаху і оцет. Цукор і сіль можна взяти за смаком.

Перемішати й залишити при кімнатній температурі на 1 годину для виділення соку. За цю годину кілька разів злегка перемішати салат.

Заповнити банки салатом по шийку спочатку овочами, а потім рівномірно розлити по банках маринад.
Виходить 9 пів літрових банок.

У велику каструлю покласти рушник, поставити на нього банки, залити водою (можна гарячою) не вище плічок.

Пів літрові банки кип’ятять 15−20 хвилин, 1-літрові — 30−35 хвилин.

Гарячі банки закатати кришками і перевернути догори дном, закутати ковдрою і залишити до повного охолодження.

Зберігати в квартирі при кімнатній температурі, можна в підвалі.

А любителям томатів сподобається рецепт маринованих помідорів з бадиллям моркви.

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