«Ще одна мармеладинка з пачки»: аналітик про долю російського угруповання в Курській області

В мережі опублікували фото зруйнованого мосту через річку Сейм у Глушківському районі Курської області, де продовжується наступ ЗСУ. Обрушення спричинило влучання високоточних ракет великої дальності з супутниковим наведенням GMLRS з установки HIMARS.

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«HIMARS. Херсонське дежавю, так, окупантики? — пише військово-політичний оглядач групи „Інформаційний спротив“ Олександр Коваленко, натякаючи на удар по Антонівському мосту на Херсонщині. — Але важливо ось що… Для росіян стає все менше і менше зручних логістичних напрямків для не тільки постачання свого угруповання, а й загалом підготовки контрудару. Своєю чергою, Сили оборони України продовжують демонструвати, що вони максимально ефективно використовують рельєфно-ландшафтні особливості Курської області, не тільки в питаннях швидкого просування, ускладнення логістики противнику, а й формуючи лінії оборони з урахуванням природних перешкод. Я неодноразово зазначав, що рух Сил оборони України з урахуванням русел річок і водойм дає змогу забезпечувати безпеку флангів, а річка Сейм і зовсім є таким собі північним бар'єрним рифом за умови правильного її використання».

Зруйнований міст через Сейм

Судячи з усього, російське угруповання в Глушківському районі може виявитися зовсім відрізаним, і встановлення там військових адміністрацій — це питання часу, додає Коваленко.

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«А ось той факт, що рух на Рильськ продовжиться, очевидний завдяки соплям російських пропагандистів, які підтверджують те, що Сили оборони України вже на північ від Кореневого, — пише Олександр Коваленко. — При цьому, зберігаючи логістику для себе з правого флангу, рух СОУ прикрито Сеймом. Подобається, не подобається, а Глушківський район на санітарну зону перетворюється. По річці Сейм це ще +250 км². Як там кажуть, ще одна мармеладинка з пачки, так?»

Додамо, що 18 серпня ЗСУ знищили ще один мостовий перехід у Курській області.

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Влада Курської області оголосила про евакуацію Глушковського району.

Нагадаємо, ЗСУ взяли під контроль десятки російських населених пунктів, розташованих на площі близько тисячі квадратних кілометрів.

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