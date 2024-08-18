«Вона хотіла цього»: мама покійної Шеннен Догерті виконала її бажання

Зірка «Беверлі-Хіллз, 90210» померла в липні у віці 53 років після багаторічної боротьби з раком грудей. Мати Шеннен Догерті сказала, що продовжить подкаст покійної зірки, тому що це багато значило для акторки «Зачарованих», і це те, що вони обговорювали перед її смертю, пише NBC News.

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Роза Догерті сказала в програмі «Let's Be Clear with Shannen Doherty», що подкаст дозволив Шеннен «розповісти свою історію та сказати правду».

«Зараз я докладу всіх зусиль, щоб продовжити це для неї, тому що вона так хотіла, — сказала Роза в епізоді, в якому була подруга акторки Енн Марі Кортрайт. — Звісно, ​​я — не вона. Я ніколи не зможу бути нею. Я не так добре розмовляю, як вона, але я тут для всіх вас, і я сподіваюся, що ви всі тут для мене».

Шеннен почала випускати «Let's Be Clear» у листопаді 2023 року як «живі мемуари», які торкалися її кар’єри, особистого життя та боротьби з раком.

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Зірці «Беверлі-Хіллз, 90210» вперше поставили діагноз рак грудей у 2015 році. Через два роки настала ремісія. Однак у лютому 2020 року в судовому позові, який вона подала проти своєї страхової компанії щодо пошкодження її будинку, говорилося, що вона «вмирає» від раку молочної залози 4 стадії.

Напередодні смерті Шеннен Догерті зробила емоційне зізнання про свою красу.

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