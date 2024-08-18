Потап віддав шану Алену Делону і поринув у океан ностальгії (відео)

Порівняння з антиукраїнським музикантом стали для репера Потапа, схоже, «холодною зливою» у серпневу спеку. Він перестав безцільно тинятися безлюдними підворіттями Барселони, а почав інтенсивну діяльність (сподіваємось, не її імітацію)

ВІДЕО ДНЯ

Так, спочатку Олексій відреагував на смерть відомого французького актора Алена Делона. Правда, дещо стримано, надписом «Покойся у мирі» і зображенням складених у молитві рук.

Однак шанувальники в одному з фан-акаунтів побачили в цьому обнадійливі натяки: Потапенко більше не літає у своїх уявних світах, а повертається до реальності.

Крім того, в ще одному дописі Олексій опублікував два відео про те, що він у човні на морі.

РЕКЛАМА

Але при цьому він ще й на роботі — про це Потап написав у соціальній мережі.

Але і цей факт шанувальники творчості репера теж розцінили позитивно: виявляється, існує пісня російською мовою «А я на лодке» — одна з тих, що зробили дует Потапа з Настею популярним у багатьох країнах. І навіть є кліп, де вони знялися ще зовсім юними і молодими.

РЕКЛАМА

Деякі шанувальники почали висловлювати думки, що, можливо, Потап вирішив повернутися на сцену. Чи навіть в Україну. Але поки що це неможливо уявити — хіба що після служби Олексія у Нацгвардії чи участі в проєкті «Культурний десант». Але для цього потрібно, щоб на зміну ностальгії Потапенка прийшла рішучість робити реальні справи.

Раніше «ФАКТИ» розповідали про те, як інший відомий ухилянт, Олег Винник, тікав з України, сховавшись під пледом, оскільки боявся, що його могли висадити на кордоні як чоловіка призовного віку і відправити на фронт. А нещодавно Винник вийшов на зв’язок з шанувальниками, начебто ганебної втечі й не було.

РЕКЛАМА

14

Читайте нас у Facebook