У Овнів проблеми з друзями, а на Тельців очікує неприємна розмова: гороскоп на понеділок, 19 серпня

Понеділок, 19 серпня, — день повні (Блакитний Місяць) у сузір'ї Водолія. Зазвичай вважається, що на повний місяць варто загадувати бажання та планувати майбутне, але самі ці дні з їхньою потужною енергетикою не дуже добре впливають на людей. Втім, астрологи вважають цей понеділок одним з найлегших та гармонійніших днів у місячному календарі. У той же час зазначається, що справи, розпочаті сьогодні, успіхом не увінчаються. Хоч сьогодні і понеділок, початок нового робочого тижня, цей день краще провести особливо не напружуючись: чи взяти відгул, чи зосередитися на впорядкуванні документів, не беручись за щось важливе та складне.

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Овен

Доведеться вирішувати якісь побутові питання, допомагати близьким. Постарайтеся раціонально розподілити свій час між домашніми та робочими обов'язками, щоб нічого не проґавити. Можливі проблеми у взаєминах із друзями та колегами: буде складно розуміти один одного, інформує Ukr.Media.

Телець

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Вам належить неприємна або складна розмова 19 серпня, якої неможливо більше уникати. Зробіть зусилля і вирішіть цю проблему, щоб більше не повертатися до неї. Дрібниці сьогодні відіграють велику роль, звертайте на них увагу. У Тельців сьогодні можливі важливі зміни у житті.

Близнюки

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Будьте уважні до того, що відбувається довкола вас, шукайте нові можливості. У відносинах з рідними можуть виникати напружені ситуації, коли вам не вдається дійти спільного вирішення якогось питання. Зірки радять узяти невелику паузу та повернутися до обговорення трохи пізніше.

Рак

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Щоб зрозуміти співрозмовника, намагайтеся вловлювати його настрій, звертайте увагу на підтекст всього сказаного. Можлива ситуація, коли Ракам буде необхідно вийти із зони комфорту, щоб отримати корисний досвід чи зрозуміти щось важливе. Легке приємне спілкування допоможе заспокоїтися та розслабитися.

Лев

Щоб день пройшов сприятливо, намагайтеся частіше спілкуватися з близькими людьми, підтримувати їх, говорити теплі слова. Уникайте будь-яких напружених ситуацій: зараз суперечки та конфлікти можуть виникати на порожньому місці. Вечір Левам краще провести на самоті, відновити душевну рівновагу.

Діва

Сьогодні потрібно перевірити проєкти, підкоригувати плани, якщо це потрібно. Зірки попереджають, що у роботі можуть бути помилки. Коли ухвалюєте рішення, прислухайтеся до інтуїції, не давайте спонтанних чи емоційних відповідей. Будьте м'якшими у розмовах з близькими.

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Терези

19 серпня всі серйозні чи складні справи краще призначати на першу половину дня. Вставайте раніше і починайте активно діяти, щоб встигнути якнайбільше. Можлива зустріч з людиною, яка вплине на ваш професійний зріст, зробить вам потрібну протекцію.

Скорпіон

Ранок буде розслаблений, а по обіді доведеться багато працювати, вирішувати різноманітні питання, допомагати колегам. Хороший день для початку нового трудомісткого проєкту, для реалізації давно намічених планів. Тримайте емоції під контролем, щоб не образити когось з оточуючих.

Стрілець

Накопичене роздратування і втома можуть дати про себе знати. За можливості проведіть день вдома, поговоріть із близькими про свої переживання і хвилювання. Це допоможе зняти стрес і почати продуктивно працювати. Корисно зайнятися домашніми справами, купити нові предмети інтер'єру.

Козоріг

Вдалий день, коли багато що вирішуватиметься на вашу користь. 19 серпня перед Козорогами можуть відкрити нові можливості, якими неодмінно треба скористатися. Проведіть із рідними більше часу, поговоріть про те, що вас турбує. Складні питання вирішуйте спільно.

Водолій

Складний емоційно-напружений день. Ваш настрій швидко змінюватиметься, що завадить виважено приймати рішення та продуктивно працювати. Робіть паузи, коли відчуваєте занепад сил, перемикайте увагу. Можливе знайомство з людьми, які вплинуть на ваше майбутнє.

Риби

Сьогодні вам складно працювати, виникають проблеми з увагою та посидючістю. Намагайтеся показати свої найкращі ділові якості, зосередьтеся на першорядних справах, які неможливо відкласти. Також зірки радять Рибам стежити за своїм самопочуттям, не перенапружуватися.

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Фото Pixabay

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