«Він хворий»: дочка Роберта де Ніро прокоментувала спільний відпочинок з батьком на яхті (відео)

Дрена де Ніро, старша дочка легендарного актора Роберта де Ніро, відзначила 81-й день народження свого батька, поділившись грайливим і зворушливим відео в інстаграмі. У дописі було показано, як актор здійснив сміливий стрибок з яхти в океан, пише marca.com.

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На відео Роберт де Ніро без сорочки, одягнений у червоно-сині смугасті шорти Vilebrequin, зістрибнув з яхти головою вперед. Однак у підсумку актор вдарився спиною у воду, що викликало занепокоєння його дочки.

«Він такий божевільний. О Боже! О Боже! Ти в порядку?» — запитала Дрена, коли її батько виринув з води.

Тато семи дітей швидко її заспокоїв.

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«Я в порядку», — відповів він.

Дрена грайливо назвала свого батька «хворим» і «божевільним» за його сміливий стрибок. Зацікавившись висотою стрибка, вона запитала працівника яхти, який підтвердив, що Роберт стрибнув з 10 метрів. На допис Дрени в інстаграмі шанувальники відгукнулися потоком привітань з днем народження і щирих побажань актору.

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«З днем народження найкращого актора світу», — писали фанати.

Публікація в інстаграмі також містила історичну фотографію Роберта з покійним сином Дрени — Леандро. Дрена, яку Роберт усиновив під час свого шлюбу з Діанн Ебботт, відкрито розповіла про своє горе після смерті Леандро в липні 2023 року. 19-річний хлопець, якого Дрена виховувала з художником графіті Карлосом Родрігесом, помер від «токсичної» комбінації заборонених наркотиків, як підтвердила судово-медична експертиза Нью-Йорка.

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Після трагічної втрати свого онука Роберт де Ніро оприлюднив заяву, в якій висловив глибоке засмучення, підкресливши сум родини в цей важкий час.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли про те, що Роберт де Ніро програв суд за позовом про харасмент. Позов проти кінозірки подавала його колишня особиста асистентка Грем Чейз Робінсон. Вона кілька років працювала на де Ніро.

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