Настю Каменських порівняли з Ладою Денс: як шанувальники прокоментували кардинальну зміну зовнішності співачки
Українська співачка, яка нещодавно в соцмережі подякувала чоловікові, реперу і продюсеру Потапу за подарований букет квітів, продовжує активно працювати над своєю зовнішністю та музичною кар'єрою. Незважаючи на складні обставини в країні, Настя Каменських нещодавно поділилася з підписниками своїм новим образом у соціальній мережі Instagram. Співачка опублікувала відео, на якому продемонструвала свою зовнішність до і після макіяжу.
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