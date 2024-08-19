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Настю Каменських порівняли з Ладою Денс: як шанувальники прокоментували кардинальну зміну зовнішності співачки

14:55 19 серпня 2024
Настя Каменських з візажистом Єгором Андрюшиним

Українська співачка, яка нещодавно в соцмережі подякувала чоловікові, реперу і продюсеру Потапу за подарований букет квітів, продовжує активно працювати над своєю зовнішністю та музичною кар'єрою. Незважаючи на складні обставини в країні, Настя Каменських нещодавно поділилася з підписниками своїм новим образом у соціальній мережі Instagram. Співачка опублікувала відео, на якому продемонструвала свою зовнішність до і після макіяжу.

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