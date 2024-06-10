Маринована редиска: дуже смачно і незвично
Мариновані овочі дуже популярні в європейських ресторанах. Щоправда, коштують вони недешево. То чому ж не приготувати ці ласощі в домашніх умовах? До речі, маринувати можна не тільки огірки та помідори, а й, наприклад, редиску. І не обов'язково на зиму.
Мариновані овочі дуже затребувані і влітку. Наприклад, їх можна подавати до молодої картоплі або шашлику.
Рецептом ласощів поділилася відома кулінарка з Кривого Рогу Елла Іванова.
- Думаю, ця чудова маринована редиска сподобається вам і вашим близьким, — каже Елла Іванова. — Рецепт простий. Напевно ви захочете приготувати таку редиску не раз.
Маринована редиска
- 1 пучок редиски
- 1−2 зубки часнику
- Перчик чилі
Для маринаду
- 250 мл води
- Перець
- 1 лавровий лист
- 1 гвоздичка
- 1 столова ложка цукру
- 1 чайна ложка солі
- 50 г яблучного оцту
Редис порізати на кружальця або половинки (у цьому випадку потрібно зробити насічки). Залити гарячим маринадом, приготованим із вищевказаних інгредієнтів, додати часник і перчик чилі. Охолодити. Поставити на добу в холодильник — і готово!
Смачного!
Нагадаємо рецепт салату з редискою і крабовими паличками.
Фото з альбому Ольги Сметанської4
Читайте нас у Facebook