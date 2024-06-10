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Маринована редиска: дуже смачно і незвично

22:25 10 червня 2024
Маринована редиска

Мариновані овочі дуже популярні в європейських ресторанах. Щоправда, коштують вони недешево. То чому ж не приготувати ці ласощі в домашніх умовах? До речі, маринувати можна не тільки огірки та помідори, а й, наприклад, редиску. І не обов'язково на зиму.

Мариновані овочі дуже затребувані і влітку. Наприклад, їх можна подавати до молодої картоплі або шашлику.

Рецептом ласощів поділилася відома кулінарка з Кривого Рогу Елла Іванова.

- Думаю, ця чудова маринована редиска сподобається вам і вашим близьким, — каже Елла Іванова. — Рецепт простий. Напевно ви захочете приготувати таку редиску не раз.

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Маринована редиска

  • 1 пучок редиски
  • 1−2 зубки часнику
  • Перчик чилі

Для маринаду

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  • 250 мл води
  • Перець
  • 1 лавровий лист
  • 1 гвоздичка
  • 1 столова ложка цукру
  • 1 чайна ложка солі
  • 50 г яблучного оцту

Редис порізати на кружальця або половинки (у цьому випадку потрібно зробити насічки). Залити гарячим маринадом, приготованим із вищевказаних інгредієнтів, додати часник і перчик чилі. Охолодити. Поставити на добу в холодильник — і готово!

Смачного!

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Нагадаємо рецепт салату з редискою і крабовими паличками.

Фото з альбому Ольги Сметанської

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