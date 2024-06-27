Маринована моцарела: делікатес із делікатесів

Маринована моцарела, яку всі так люблять, коштує в магазині чималих грошей. Але набагато дешевше купити звичайну і замаринувати в домашніх умовах. Смак буде не гіршим, якщо все зробити правильно.

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У принципі в магазині чимало продуктів, які можна приготувати самостійно та зекономити гроші. Наприклад, мед із горіхами, кисломолочний сир із зеленню та часником, хумус…

Порахуйте собівартість — і ви здивуєтеся.

Рецептом маринованої моцарели поділилася кулінарка з Кривого Рогу Елла Іванова, яка раніше пропонувала приготувати мариновану редиску.

- Це дуже легкий рецепт, — каже Елла Іванова. — А смак страви вас захопить. Спробуйте приготувати — не пошкодуєте. А, можливо, цей рецепт стане вашим улюбленим. Таку моцарелу можна додавати в салати, а можна їсти зі свіжими овочами.

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Маринована моцарела 300 г маленьких кульок моцарели

50 г оливкової олії

Сіль

Перчик чилі

Петрушка

1 зубчик часнику

Для аромату я додала 2 порізані на слайси кислі сливи та 1 чайну ложку оцту.

Моцарелу доповнити дрібно порізаною петрушкою і часником з перчиком чилі. Залити оливковою олією. Усе добре перемішуємо і на кілька годин поміщаємо в холодильник.

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І смачного!

Нагадаємо рецепт салату з житніми сухариками та моцарелою.

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Фото з альбому Елли Іванової

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