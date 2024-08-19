«Треба дати українцям можливість завершити свою справу»: дипломат про операцію на Курщині

Дипломат, колишній посол у США і Франції Олег Шамшур переконаний, що дуже важливо, щоб закінчення Курської операції було успішним. Щоб вона була успішною з початку і до кінця, тому що є вплив і на військово-стратегічну ситуацію, і, особливо, на ставлення до України в світі серед наших партнерів.

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«Вона настільки важлива, що ми не маємо права на помилку, — вважає він. — Зараз є багато коментарів і є припущення, навіщо ця операція. Але вже видно, що її ефект позитивний. Можливо, нам неприємно, але те, як нам постачають зброю, залежить від того, наскільки складною є ситуація, це зрозуміло, але і від того, наскільки успішними, ефективними є Збройні Сили України. І це важливо і для політиків, і для загалу. І в цьому сенсі Курськ — це дуже добрий приклад, позитивний приклад для іміджу України, для іміджу її Збройних Сил, так само, як і наш контрнаступ в кінці 2022 року. Тобто це обов’язково треба зберегти. Усе ще наші партнери вважають, що треба уникати ескалації. Вважаю, що це питання концептуальне».

На думку Шамшура, можна і далі гіперуважно ставитись до шантажу з боку путіна, але не можна під впливом цього шантажу формувати свою стратегію.

«Треба виявляти стриманість для того, щоб не було шантажу, щоб не було хаосу, щоб не розпалася росія, щоб, як вони кажуть, відвернути велику війну. Але треба зрозуміти, що найкращий спосіб відвернути війну в Європі — це завдати глибокої поразки росії. А для цього треба зняти всі обмеження. Треба дати українцям можливість завершити свою справу».

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Раніше повідомлялося, що експерт пояснив, чому наступ на Курськ може стати переломним у війні.

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