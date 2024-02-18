Справжній козацький куліш: точно зайде фанатам баношу (відео)

Козацький куліш — старовинна страва, яка стала символом єдності, відваги та смаку. Приготування кулешу було не тільки традицією, але і своєрідним обрядом, який збирав біля вогнища відважних воїнів.

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Сьогодні куліш є популярною стравою в Україні, що нагадує про славну історію та дух боротьби козаків.

Як готувати куліш, рецептом з ЗСУ поділився відомий кулінар Ектор Хіменес-Браво.



«Як щодо справжньої польової козацької каші? Так, мова йде про куліш, який точно зайде фанатам баношу. Хочу час від часу готувати такі рецепти для ЗСУ — що скажете?» — ділиться шеф Ектор.

Готувати куліш він рекомендує не зі свининою, телятиною чи куркою, а з тушонкою.

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Як приготувати куліш козацький:

Спочатку ретельно холодною водою 3−5 разів промиваємо пшоно.



Сало та почищену цибулю нарізаємо кубиками. Сало смажимо 5 хвилин до шкварок.



Потім додаємо до шкварок цибулю і смажимо, часто перемішуючи, до золотавого кольору. Сало з цибулею перекладаємо у миску.



Пшоно викладаємо у казанок, заливаємо кропом, солимо і готуємо близько 35 хвилин до готовності пшона.



Потім додаємо засмажку, тушонку (попередньо видаливши зайвий жир), нарізану зелень кропу та петрушки, солимо та перчимо до смаку.



Даємо козацькому кулешу настоятися близько 20 хвилин.



А відомий кулінар Євген Клопотенко запропонував приготувати вінегрет за українським рецептом. Страва виходить дуже смачною за рахунок авторської заливки.

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