Зелений соус з кропом і часником: підійде до багатьох страв
Це універсальний вітамінний соус. Він прекрасно підходить для випічки хліба, пампушок, коржів. Їм можна змастити лаваш, рибу і м'ясо при запіканні. Додати до креветок і сала, грибочків і салатів. Але найбільше він смакуватиме з картоплею. Готувати його зовсім просто, ділиться кулінарка Марина Гармаш.
Знадобиться:
80 г кропу
щіпка солі
щіпка меленої суміші перців,
3 зубчики часнику
1 ст. л. лимонного соку
150 мл олії
Приготування
Зелень кропу промийте, просушіть. Подрібніть разом із зубчиками часнику. Додайте щіпку солі, суміші мелених перців, лимонний сік і олію. Ретельно перемішайте, перекладіть у стерильну баночку. Приблизний вихід з порції — 250 мл. Термін зберігання — 2 тижні, в морозильній камері — 6 місяців.
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