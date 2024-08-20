Зелений соус з кропом і часником: підійде до багатьох страв

Це універсальний вітамінний соус. Він прекрасно підходить для випічки хліба, пампушок, коржів. Їм можна змастити лаваш, рибу і м'ясо при запіканні. Додати до креветок і сала, грибочків і салатів. Але найбільше він смакуватиме з картоплею. Готувати його зовсім просто, ділиться кулінарка Марина Гармаш.

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Знадобиться:

80 г кропу

щіпка солі

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щіпка меленої суміші перців,

3 зубчики часнику

1 ст. л. лимонного соку

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150 мл олії

Приготування

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Зелень кропу промийте, просушіть. Подрібніть разом із зубчиками часнику. Додайте щіпку солі, суміші мелених перців, лимонний сік і олію. Ретельно перемішайте, перекладіть у стерильну баночку. Приблизний вихід з порції — 250 мл. Термін зберігання — 2 тижні, в морозильній камері — 6 місяців.

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