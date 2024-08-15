Обов’язково додайте яблука: гострий томатний соус на зиму

У розпал сезону томатів, які можно не тільки заквасити на зиму, спробуйте приготувати гострий соус з яблуками. Рецептом заготовки під назвою соус «Ержике» поділився учасник групи в Facebook «Закарпатська кухня», який впевнений, що ви будете готувати цей пікантний томатний соус тільки за цим рецептом — найпростішим, швидким і неймовірно смачним! Взимку гострий соус обов’язково вам нагадає про літо, на яке ви знову чекатимете з нетерпінням.

ВІДЕО ДНЯ

Інгредієнти: 5 кг помідорів;

3 кг болгарського перцю;

700 г часнику — за бажанням;

500 г яблук;

7−8 гострих перців;

сіль.

Приготування:

1. Пропустіть через м’ясорубку всі овочі та яблука.

РЕКЛАМА

2. Поставте каструлю з овочами на вогонь, доведіть до кипіння, посоліть за смаком, перемішайте, дочекайтеся, поки соус закипить, і проваріть 5 хвилин.

3. Розлийте соус по банках, закрутіть і закутайте чимось теплим.

РЕКЛАМА

Яблука надають соусу особливо щільну консистенцію, тому обов’язково додавайте їх. Якщо у вас немає часнику, його можна не класти і додати свіжим взимку, коли відкриваєте банку. З цієї кількості інгредієнтів виходить 8 л смачного соусу, який можна зберігати навіть в квартирі при кімнатній температурі.

Нагадаємо простий рецепт базилікового соусу.

РЕКЛАМА

24

Читайте нас у Facebook