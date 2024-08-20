Результатом шестимісячної роботи парламентської Тимчасової спеціальної комісії (ТСК) з питань дослідження ефективності функціонування органів публічної влади Києва можна назвати лише отримання депутатами грошей, яких вистачило б на придбання 300 дронів. ТСК, яку очолює нардеп Віталій Безгін, — фігурант кримінального провадженням за держзраду — хоче виправдати своє існування та отримати фінансування ще на пів року «солодкого життя». Про це повідомив народний депутат VIII скликання Борислав Береза.

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«Пів року тому „слуги“, по наказу ОП, створили Тимчасову спеціальну комісію проти Києва. Кожен місяць отримували зарплату від народу України. Через півроку роботи комісії результат лише один: обранці вправно прої. ли 4 млн 500 тис грн грошей платників податків. Мовою війни — депутати проїли грошей на добрі три сотні дронів. І все. Сьогодні хочуть виправдати своє солодке життя у комісії. Ще на півроку. Мабуть мотивовані приказкою „Красиво жити не заборонено“. Але чому за гроші платників податків?» — написав Борислав Береза.

Екснардеп зазначив, що завданням комісії, яку очолює народний депутат від «Слуги народу» Віталій Безгін, було «взяти під контроль владу у столиці».

«Він під час війни примудрився вести бізнес з депутаткою від „єдиної росії“ у Криму. Тепер він ходить під кримінальним провадженням за держзраду. І відтанцьовує капризи Єрмака», — написав екснардеп.

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Береза наголосив, що частина членів ТСК ігнорували засідання, проте отримували чималі гроші.

«15 депутатів на чолі з Безгіним за 6 місяців збирались на засідання і плідно обговорювали пости в інстаграмі київських активістів. За це кожен отримував зарплату в районі 50 тис грн на місяць. За півроку це 4 млн 500 тис грн. В трубу. А останні засідання цієї єрмаковської комісії взагалі частиною нардепів ігнорувалась. Зарплату не ігнорували, а засідання пропустили. Не відпрацював, коротше, Офіс. Але гроші нардепи проїли», — резюмує Береза.

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Екснардеп прогнозує, що Безгіна може очікувати доля іншого «слуги народу» — Миколи Тищенка.

«Сьогодні Безгін буде танцювати, щоб виправдати існування комісії проти Києва і отримувати гроші українців ще мінімум 6 місяців. Як казав Микола Тищенко: „поверніть мені мої гроші!“. Це, до речі, ще один „слуга“, який ходив обілечував народ від імені фейкової парламентської ТСК. Вчора йому продовжили цілодобовий домашній арешт. Відчуваю, якщо Безгін провалить завдання Банкової — хоч якось наздогнати Кличка — теж піде вслід за Тищенком. Під арешт», — заявив Береза.

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