Хіт сезону: солодкий маринований перець на зиму

Кожній господині, яка займається консервуванням овочів на зиму, хочеться якомога довше зберегти їх свіжість та аромат. Особливо це стосується таких яскравих і м’ясистих болгарських перців.

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В Telegram-каналі Дача. Сад та город розповіли, як приготувати їх в пряному маринаді.

Вам знадобиться:

перець — 2 кг;

вода — 1 літр;

цукор — 1,5 склянки;

9% оцет — 1,5 склянки;

рослинна олія — 1 склянка;

сіль — 2 ст. ложки;

чорний перчик горошком — за смаком.

Приготування

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Перець помити, видалити плодоніжки та насіння, розрізати на четвертинки.

З води, оцту, олії та спецій приготувати гарячий маринад.

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Викласти перець у маринад, довести до кипіння на середньому вогні, варити 5 хвилин.

Перекласти перець у стерилізовані банки.

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Маринад довести до кипіння і залити його в банки.

Закатати, перевернути, укутати, залишити до повного остигання.

Якщо ж у маринаді цукор замітити на мед, смак вийде ще цікавішим. У цьому впевнена знана львівська фудблогерка Лілія Цвіт, в родині якої таку закрутку люблять найбільше.

Нагадаємо також про пікантний балканський делікатес з болгарського перцю, а саме перець в йогурті.

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