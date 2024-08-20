Хіт сезону: солодкий маринований перець на зиму
Кожній господині, яка займається консервуванням овочів на зиму, хочеться якомога довше зберегти їх свіжість та аромат. Особливо це стосується таких яскравих і м’ясистих болгарських перців.
В Telegram-каналі Дача. Сад та город розповіли, як приготувати їх в пряному маринаді.
Вам знадобиться:
- перець — 2 кг;
- вода — 1 літр;
- цукор — 1,5 склянки;
- 9% оцет — 1,5 склянки;
- рослинна олія — 1 склянка;
- сіль — 2 ст. ложки;
- чорний перчик горошком — за смаком.
Приготування
Перець помити, видалити плодоніжки та насіння, розрізати на четвертинки.
З води, оцту, олії та спецій приготувати гарячий маринад.
Викласти перець у маринад, довести до кипіння на середньому вогні, варити 5 хвилин.
Перекласти перець у стерилізовані банки.
Маринад довести до кипіння і залити його в банки.
Закатати, перевернути, укутати, залишити до повного остигання.
Якщо ж у маринаді цукор замітити на мед, смак вийде ще цікавішим. У цьому впевнена знана львівська фудблогерка Лілія Цвіт, в родині якої таку закрутку люблять найбільше.
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