Маринований перець: готуємось до смачної зими заздалегідь

Що тільки не маринують наші господині — і гриби, і курячі шлунки… То що ж казати про овочі! Зокрема маринований перець — він дуже добре поєднується як із дуже вишуканими стравами, так і з закусками та всілякими салатами. Готувати нескладно, тому вийде у кожної господині, ділиться кулінарка Оксана Дорош, яка раніше давала рецепт кабачкової ікри.

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Складники: 3 кг болгарського перцю

2 ст. л. солі

1 склянка цукру

1 склянка оцту

1 склянка томатної пасти

1 склянка води

1 склянка олії

Склянка 250 мл

Приготування:

Перець порізати шматочками, помістити в каструлю, додати всі інші інгредієнти, варити на помірному вогні 20 хвилин від моменту закипання.

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Розкласти в банки та стерилізувати ще 15 хвилин.

Нагадаємо рецепт смачного та корисного салату з квасолі та моркви на зиму.

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