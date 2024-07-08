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Маринований перець: готуємось до смачної зими заздалегідь

20:20 11 липня 2024
Маринований перець

Що тільки не маринують наші господині — і гриби, і курячі шлунки… То що ж казати про овочі! Зокрема маринований перець — він дуже добре поєднується як із дуже вишуканими стравами, так і з закусками та всілякими салатами. Готувати нескладно, тому вийде у кожної господині, ділиться кулінарка Оксана Дорош, яка раніше давала рецепт кабачкової ікри.

Складники:

  • 3 кг болгарського перцю
  • 2 ст. л. солі
  • 1 склянка цукру
  • 1 склянка оцту
  • 1 склянка томатної пасти
  • 1 склянка води
  • 1 склянка олії
  • Склянка 250 мл

Приготування:

Перець порізати шматочками, помістити в каструлю, додати всі інші інгредієнти, варити на помірному вогні 20 хвилин від моменту закипання.

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Розкласти в банки та стерилізувати ще 15 хвилин.

Нагадаємо рецепт смачного та корисного салату з квасолі та моркви на зиму.

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