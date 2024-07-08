Маринований перець: готуємось до смачної зими заздалегідь
Що тільки не маринують наші господині — і гриби, і курячі шлунки… То що ж казати про овочі! Зокрема маринований перець — він дуже добре поєднується як із дуже вишуканими стравами, так і з закусками та всілякими салатами. Готувати нескладно, тому вийде у кожної господині, ділиться кулінарка Оксана Дорош, яка раніше давала рецепт кабачкової ікри.
Складники:
- 3 кг болгарського перцю
- 2 ст. л. солі
- 1 склянка цукру
- 1 склянка оцту
- 1 склянка томатної пасти
- 1 склянка води
- 1 склянка олії
- Склянка 250 мл
Приготування:
Перець порізати шматочками, помістити в каструлю, додати всі інші інгредієнти, варити на помірному вогні 20 хвилин від моменту закипання.
Розкласти в банки та стерилізувати ще 15 хвилин.
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