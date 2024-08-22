Суп з пшоном, броколі та курячими крильцями: ситна та корисна вечеря

Поживний, корисний і смачний суп на легкому бульйоні з птиці. Пшоно, яке є українською альтернативою відомим суперфудам, і броколі, що входить до знаменитої середземноморської дієти, містять багато цінних поживних речовин, вітамінів і мінеральних солей. Варто запросити їх на кухню назавжди, пише польське видання Przyslijprzepis.

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Інгредієнти: 4 курячих крила (приблизно 500 г)

1/3 склянки пшона

1 броколі

200 г овочів, нарізаних соломкою (морква + петрушка + селера + цибуля-порей) — можна використовувати готові заморожені овочі

1 столова ложка подрібненого кропу

2−3 чайні ложки спецій без глутамату натрію

2 лаврових листки

4 зерна запашного перцю

сіль

перець

Спосіб приготування:

Крильця промити, покласти в каструлю, залити 6,5 склянками холодної води і довести до кипіння. Всипте спеції, додайте лавровий лист і запашний перець і варіть, знімаючи накип, на повільному вогні під кришкою приблизно 1 годину. Через цей час вийміть крильця (з них можна приготувати іншу страву або фарш, очищений від шкіри і кісток, додати в суп в кінці варіння).

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Поки бульйон вариться, пшоно кілька разів промити в холодній воді і відцідити в ситечко.

Промийте броколі, відріжте товсте здерев’яніле стебло, розділіть квітку на невеликі суцвіття, а зелені тонкі стебла наріжте невеликими шматочками. Якщо використовуємо свіжі овочі, очищаємо їх від шкірки, промиваємо і нарізаємо соломкою.

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У киплячий бульйон додайте овочі, коли він знову закипить, додайте крупу і все перемішайте. Варіть приблизно 7−8 хвилин і додайте подрібнену броколі. Варіть ще 8−10 хвилин. Посолити, поперчити суп і посипати подрібненим кропом.

Перед подачею в суп можна додати приблизно ½ склянки вершків (12% або 18% або навіть 30%).

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