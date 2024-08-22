Суп з пшоном, броколі та курячими крильцями: ситна та корисна вечеря
Поживний, корисний і смачний суп на легкому бульйоні з птиці. Пшоно, яке є українською альтернативою відомим суперфудам, і броколі, що входить до знаменитої середземноморської дієти, містять багато цінних поживних речовин, вітамінів і мінеральних солей. Варто запросити їх на кухню назавжди, пише польське видання Przyslijprzepis.
Інгредієнти:
- 4 курячих крила (приблизно 500 г)
- 1/3 склянки пшона
- 1 броколі
- 200 г овочів, нарізаних соломкою (морква + петрушка + селера + цибуля-порей) — можна використовувати готові заморожені овочі
- 1 столова ложка подрібненого кропу
- 2−3 чайні ложки спецій без глутамату натрію
- 2 лаврових листки
- 4 зерна запашного перцю
- сіль
- перець
Спосіб приготування:
Крильця промити, покласти в каструлю, залити 6,5 склянками холодної води і довести до кипіння. Всипте спеції, додайте лавровий лист і запашний перець і варіть, знімаючи накип, на повільному вогні під кришкою приблизно 1 годину. Через цей час вийміть крильця (з них можна приготувати іншу страву або фарш, очищений від шкіри і кісток, додати в суп в кінці варіння).
Поки бульйон вариться, пшоно кілька разів промити в холодній воді і відцідити в ситечко.
Промийте броколі, відріжте товсте здерев’яніле стебло, розділіть квітку на невеликі суцвіття, а зелені тонкі стебла наріжте невеликими шматочками. Якщо використовуємо свіжі овочі, очищаємо їх від шкірки, промиваємо і нарізаємо соломкою.
У киплячий бульйон додайте овочі, коли він знову закипить, додайте крупу і все перемішайте. Варіть приблизно 7−8 хвилин і додайте подрібнену броколі. Варіть ще 8−10 хвилин. Посолити, поперчити суп і посипати подрібненим кропом.
Перед подачею в суп можна додати приблизно ½ склянки вершків (12% або 18% або навіть 30%).
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