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Легко замінять м’ясо: смажені супербаклажани за рецептом блогерки-красуні Аlina FooDee

9:55 25 липня 2024
Готова страва

З настанням сезону баклажанів господині видихають з полегшенням, адже тепер не потрібно довго думати над тим, що приготувати рідним на сніданок, обід чи вечерю. Тому що «синенькі» чудово смакують у будь-який день і в будь-якому вигляді. Головне — смачно їх приготувати і ваші рідні (особливо чоловіки) геть забудуть навіть про м’ясні страви!

У цьому впевнена популярна українська фублогерка Аlina FooDee, яка на своєму каналі провела майстер-клас з приготування «супербаклажанів» і розкрила головний лайфхак цієї ситної страви.

Що знадобиться:

  • баклажани — 2 шт. (750 г);
  • сіль — 1 ст. л;
  • чорний перець — за смаком;
  • яйце — 1 шт;
  • цибуля — 1 шт;
  • часник — 2 зубчики;
  • кінза/кріп/петрушка;
  • сметана — 200 г.

Приготування

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Баклажани нарізаємо на кубики, солимо, перчимо і поливаємо збитим яйцем. Саме воно вбереже овочі від вбирання великої кількості олії, тож зробить страву більш здоровою.

Залишаємо на кілька хвилин.

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Тим часом ріжемо цибулю і часник

Цибулю підсмажуємо на пательні з олією, після чого складаємо у мисочку, а на олію, що залишилася, викладаємо баклажани і підсмажуємо до готовності (на овочах має утворитися рум’яна шкірочка).

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Додаємо нарізаний часничок і підсмажену цибульку.

Наостанок додаємо сметану (краще взяти 20%-ну) і добре все перемішуємо.

Кілька хвилин тушкуємо до готовності.

«Такі баклажани дійсно нічим не поступаються будь-якій основній страві з м'яса чи риби», — підсумовує молода господиня.

А ще неодмінно приготуйте влітку баклажанну ікру по-одеськи за рецептом від неперевершеного Сави Лібкіна.

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