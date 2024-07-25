Легко замінять м’ясо: смажені супербаклажани за рецептом блогерки-красуні Аlina FooDee
З настанням сезону баклажанів господині видихають з полегшенням, адже тепер не потрібно довго думати над тим, що приготувати рідним на сніданок, обід чи вечерю. Тому що «синенькі» чудово смакують у будь-який день і в будь-якому вигляді. Головне — смачно їх приготувати і ваші рідні (особливо чоловіки) геть забудуть навіть про м’ясні страви!
У цьому впевнена популярна українська фублогерка Аlina FooDee, яка на своєму каналі провела майстер-клас з приготування «супербаклажанів» і розкрила головний лайфхак цієї ситної страви.
Що знадобиться:
- баклажани — 2 шт. (750 г);
- сіль — 1 ст. л;
- чорний перець — за смаком;
- яйце — 1 шт;
- цибуля — 1 шт;
- часник — 2 зубчики;
- кінза/кріп/петрушка;
- сметана — 200 г.
Приготування
Баклажани нарізаємо на кубики, солимо, перчимо і поливаємо збитим яйцем. Саме воно вбереже овочі від вбирання великої кількості олії, тож зробить страву більш здоровою.
Залишаємо на кілька хвилин.
Тим часом ріжемо цибулю і часник
Цибулю підсмажуємо на пательні з олією, після чого складаємо у мисочку, а на олію, що залишилася, викладаємо баклажани і підсмажуємо до готовності (на овочах має утворитися рум’яна шкірочка).
Додаємо нарізаний часничок і підсмажену цибульку.
Наостанок додаємо сметану (краще взяти 20%-ну) і добре все перемішуємо.
Кілька хвилин тушкуємо до готовності.
«Такі баклажани дійсно нічим не поступаються будь-якій основній страві з м'яса чи риби», — підсумовує молода господиня.
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