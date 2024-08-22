Ветерани вимагають від Ляшка пояснити призначення Кудрицького до Ради «Охматдиту»

Ветеранська організація ГО «Вибачте, що живі», звернулася до міністра МОЗ Віктора Ляшка із закликом пояснити мотиви призначення до Ради з відновлення дитячої лікарні «Охматдит» голови НЕК «Укренерго» Володимира Кудрицького з огляду на відкриті НАБУ та СБУ кримінальні провадження за фактами розкрадання державних коштів на закупівлях бронежилетів.

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Про це йдеться на Facebook-сторінці ветеранської організації.

«З величезним подивом та обуренням дізналися, що заступником голови ради з відновлення дитячої лікарні призначений голова правління «Національна енергетична компанія «Укренерго» Володимир Кудрицький. Бо це міцно асоціюється із словом «корупція». Прямого підлеглого Кудрицького, начальника департаменту безпеки «Укренерго» Сергія Тоцького, нещодавно НАБУ та СБУ взяли під стражу за абсолютно підлу схему розкрадання на закупівлі бронежилетів. Кожен випадок, коли чиновник краде на закупівлі зброї чи амуніції — ляпас для українських героїв, які щодня кладуть своє життя заради України», — йдеться у публікації.

Ветерани нагадали, що навесні 2022 року «Укренерго» закупило 1225 бронежилетів за ціною 16,4 тис. грн, тоді як фонд «Повернись живим» купив аналогічну амуніцію за 6 тисяч гривень. Громадська організація посилається на дані слідства про те, що ціна була завищена утричі, через що держава втратила 10 млн грн. На думку представників організації, на ці кошти можна було б купити це понад 2 тисячі бронежилетів, які б врятували життя українських захисників. Натомість кошти осіли в кишені прямого підлеглого Володимира Кудрицького, начальника департаменту безпеки «Укренерго» Сергія Тоцького, сина біглого генерала, причетного до розгону Майдану, який переховується в росії.

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«Окреме питання, що взагалі ця людина робила на посаді начальник департаменту безпеки „Укренерго“ під час повномасштабної війни? Чому голова правління „Укренерго“ Кудрицький тримав таку людину в компанії? Опубліковані журналістські розслідування щодо зв’язків Сергія Тоцького з братами Клюєвими та Миколою Азаровим, до бізнесу яких в Україні він був причетний. Можливо, саме через зв’язки зі зрадниками України Тоцький залишався на посаді в „Укренерго“?» — задаються питанням ветерани.

За їхніми словами, призначення Володимира Кудрицького, який причетний до схеми з розкрадання коштів на закупівлі військової амуніції, до Ради з відновлення «Охматдиту», є ганьбою для МОЗ та особисто міністра Віктора Ляшка. Тому ГО «Вибачте, що живі» закликають очільника МОЗ публічно роз’яснити причини призначення та відправляють до нього офіційний запит.

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«Чи відомо вам, що керівництво НЕК „Укренерго“ є фігурантом у двох кримінальних провадженнях НАБУ щодо розкрадання державних коштів на закупівлі бронежилетів? Чи вважаєте ви моральним призначення людини, що причетна до розкрадання коштів на закупівлі військової амуніції під час повномасштабної війни у раду відновлення „Охматдиту“?» — йдеться у запиті ветеранської організації.

Також нагадаємо про нещодавню ухвалу ВАКС перевірити причетність Кудрицького до виведення з «Укренерго» 716 млн. гривень.

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