Заяви голови НЕК «Укренерго» Володимира Кудрицького про те, що його компанія навесні 2022 року купувала бронежилети за ринковими цінами, не відповідають дійсності. НЕК купувала бронежилети за ціною понад 16 тисяч гривень, тоді як фонд «Повернись живим» у той же період купував аналогічні бронежилети за 6 тисяч гривень. Про це пише екснардеп, блогер Борислав Береза ​​на своїй сторінці у Facebook, коментуючи рішення ВАКС.

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Зокрема, Береза ​​розкритикував заяви Володимира Кудрицького, зроблені під час брифінгу, коли той назвав розслідування НАБУ та СБУ щодо розкрадання коштів на закупівлі бронежилетів «Укренерго» «старою і мертвою справою, яку штучно вкидають у медіапростір».

«НАБУ та СБУ звинувачують підлеглого Кудрицького — тодішнього начальника безпеки „Укренерго“ Тоцького в тому, що він придбав кілька сотень бронежилетів четвертого класу за 16 400 грн з ПДВ за одиницю. Ціна, на думку слідства, була завищена щонайменше вдвічі та дозволила наварити близько 10 млн грн», — зазначив Борислав Береза.

Він порівняв закупівельні ціни за той же період на аналогічну продукцію із закупівлями Фонду «Повернись живим» і з'ясував, що фонд закупив 1000 бронежилетів за 6 млн грн.

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«Ділімо суму на кількість — отримуємо 6 тис грн за один бронежилет. Майже втричі завищено ціну в „Укренерго“. Шах і матюк, пане Кудрицький», — пише Береза.

Також він нагадав, що затриманий за купівлю бронежилетів — начальник безпеки НЕК «Укренерго» Сергій Тоцький, — є сином генерала СБУ Тоцького, який давав накази на розстріл «Небесної сотні» і після Майдану втік до росії. Крім того, Береза ​​заявив, що ВАКС зобов'язав НАБУ відкрити дві нові справи проти Володимира Кудрицького — щодо походження коштів на купівлю його родиною нерухомості та змовою «Укренерго» з компанією Коломойського.

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«У рішенні ВАКС від 17 липня НАБУ буде розслідувати походження коштів, на які родина Кудрицького купила восени 2022 року елітну нерухомість у Києві — будинок та землю на вулиці генерала Павленка. Зокрема, чи випадково, чи не ті це були кошти, які підлеглий Кудрицького, начальник департаменту безпеки „Укренерго“ „прикурив“ ​​на закупівлі бронежилетів навесні того ж 2022 року? У другому рішенні від 24 липня ВАКС зобов'язав НАБУ розслідувати змову Кудрицького з „Юнайтед Енерджі“ Коломойського-Кіпермана, в результаті якого трейдер Коломойського отримував електроенергію безоплатно, а „Укренерго“ зазнало доведених прямих збитків на більш ніж 700 млн грн.», — пояснив Береза.

За його словами, НАБУ вже проводило розслідування цієї справи, але в ній не фігурував сам Кудрицький, лише підлеглі, які за його підписом виїхали за кордон.

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«І коли суддя ВАКС запитала, чи можуть детективи надати підтвердження, що вони перевіряли причетність голови НЕК до оборудки, то відповіді у детективів не було. А тепер доведеться дати» , — резюмував Береза.

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