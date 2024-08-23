Олімпійська чемпіонка Магучих виборола «золото» етапу «Діамантової ліги» у Лозанні (фото)

Знаменита українська стрибунка у висоту, олімпійська чемпіонка Парижа-2024 Ярослава Магучих, яка пожертвувала мільйони на допомогу ЗСУ та притулкам для тварин, продовжила переможну ходу в сезоні, вигравши етап «Діамантової ліги» у Лозанні.

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На змаганнях у Швейцарії 22-річна красуня з Дніпра, яка нещодавно побила світовий рекорд 37-річної давнини, змагалася зі своїми головними конкурентками на Олімпіаді — австралійками Ніколою Оліслагерс та Елеонор Паттерсон, а також зі ще однією українкою Іриною Геращенко.

У результаті Магучих стала єдиною, кому вдалося подолати планку на висоті 199 см, і здобула «золото» (всі три спроби Ярослави взяти 203 см виявилися невдалими). «Срібло» етапу в Лозанні взяла Паттерсон (196 см), «бронзу» — Оліслагерс (192 см). На жаль, бронзова призерка ОІ-2024 Геращенко зупинилася на висоті 188 см і стала у підсумковому протоколі п'ятою.

Переможний стрибок Ярослави Магучих у Лозанні

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Додамо, що Магучих виграла не лише всі етапи «Діамантової ліги», на яких виступала (у Стокгольмі, Парижі та Лозанні), а й загалом останні п'ять стартів сезону. У 2024 році Ярослава не здобула «золото» лише на чемпіонаті світу у закритих приміщеннях, де стала віцечемпіонкою.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що минулого року Ярослава Магучих виграла суперфінал «Діамантової ліги» з рекордом сезону.

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Фото X Wanda Diamond Leaque

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