«Напевно, це фантастика»: чеський президент зробив неоднозначну заяву про Україну

Київ, швидше за все, не отримає всього, чого хоче, від будь-яких переговорів з росією, вважає президент Чехії Петр Павел. Раніше президент Чехії заявив, що наразі відвоювати усю захоплену територію для України нереально. Попри це Україні слід дозволити приєднатися до НАТО.

ВІДЕО ДНЯ

«Будь-яка мирна угода, досягнута між Україною та росією, швидше за все, не буде справедливою, — наводить слова чешського президента видання Politico. — Але, попри це, метою має бути справедливість. Справедливий мир, якщо уявити його в масштабі від 100 відсотків до нуля, означав би відновлення повного контролю України над своєю територією, включно з Кримом. Він вимагав би відшкодування агресором збитків, завданих війною. Але, напевно, це фантастика, ми всі можемо погодитися. Насправді результат буде дещо іншим. [Але] нашою метою має бути якомога ближче до справедливого миру».

Українські чиновники сказали Politico, що вони відкриті до мирних переговорів, оскільки позиція Києва зміцнилася після успішного вторгнення до росії, але не погодяться вести прямі переговори з президентом росії володимиром путіним.

Раніше міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський заявив, що дуже важливо не лише, щоб Україна перемогла, але щоб в росії усвідомили, що вони програли.

РЕКЛАМА

Нагадаємо, що вперше з часів незалежності України до Київа з офіційним візитом прибув прем’єр-міністр Індії Нарендра Моді.

РЕКЛАМА

27

Читайте нас у Facebook