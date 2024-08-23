Коригувальником ракетних ударів по Одесі виявився місцевий рієлтор

В Одесі затримали чергового зрадника, який корегував подвійні удари росіян по обласному центру.

Як повідомляє СБУ, агент фсб — місцевий рієлтор. Він, зокрема, 15 березня цього року «звітував» російській спецслужбі про наслідки подвійного удару по обласному центру. Тоді окупанти атакували цивільну інфраструктуру портового міста балістичними ракетами «Іскандер-М».

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Фото СБУ

Коли на місце «прильоту» прибули рятувальники, співробітники Національної поліції та медики, рашисти вдарили по них другою ракетою.

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Після цього зрадник провів там дорозвідку та передав окупантам інформацію про уражені об’єкти та орієнтовну кількість загиблих та поранених.

«Фігурант здійснював зв'язок з російською спецслужбою через свого знайомого — учасника окупаційних угруповань рф, який брав участь у захопленні Маріуполя та Бахмута. Далі бойовик передавав агентурну інформацію своєму братові, який входить до підрозділу фсб, що дислокується на тимчасово захопленій частині території Донеччини. Після „зливу“ інформації про наслідки подвійного ракетного удару по Одесі зрадник продовжив виконувати завдання щодо коригування ворожого вогню», — йдеться у повідомленні.

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Серед пріоритетних цілей ворога були місця тимчасового базування Сил оборони на території обласного центру. Для збирання розвідданих рієлтор «втемну» використовував зв’язки серед своїх клієнтів.

Співробітники СБУ поетапно задокументували злочини фігуранта і затримали його, коли він готувався до передачі нових розвідданих агресору. Під час розслідування були встановлені факти інформаційно-підривної діяльності агента фсб. Він, зокрема, залишав провокативні коментарі на відеохостингу Ютуб, де поширював фейки про українських захисників та виправдовував воєнні злочини рашистів.

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Слідчі Служби безпеки повідомили затриманому про підозру за трьома статтями Кримінального кодексу України: ч. 2 ст. 111 (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану); ч. 1 ст. 161 (порушення рівноправності громадян залежно від їх расової, національної належності, релігійних переконань, інвалідності та за іншими ознаками); чч. 1, 3 ст. 436−2 (виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії рф проти України, глорифікація її учасників).

Зловмисник перебуває під вартою, йому загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.

Нагадаємо, що 15 березня в Одесі ворожими ракетами було зруйновано триповерхову будівлю рекреаційного об'єкту, пошкоджено щонайменше 10 приватних будинків, станцію техобслуговування, газопровід низького тиску, автівки швидкої допомоги та пожежно-рятувальні автомобілі. Тоді загинуло загинуло 16 осіб, у тому числі один рятувальник. Постраждали 53 особи, з яких 8 — співробітники ДСНС.

Фото СБУ

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