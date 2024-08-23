Спецпризначенці знешкодили карних злочинців, які захопили заручників у колонії під Волгоградом

У росії закінчено штурм колонії під Волгоградом, де терористи захопили заручників. За попередньою інформацією, одного терориста вбито і двох поранено під час штурму. За іншою інформацією вбито всіх ісламістів. Також стверджується, що всіх заручників звільнено. Штурм тривав 30 хвилин, повідомляє Telegram-канал ASTRA.

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За даними Telegram-каналу SHOT, захоплення колонії № 19 у місті Суровікино Волгоградської області відбулося під час засідання дисциплінарної комісії близько 12:00. Напад вчинили троє чи четверо ув'язнених. Вони називають себе членами «Ісламської Держави».

Нападники скористалися тим, що всі разом перебували в одному місці — поряд із кількома співробітниками ФСВП. Щонайменше одну людину вбито: черговий колонії спробував чинити опір терористам, але вони його зарізали.

Серйозно поранено п'ятьох осіб: четверо співробітників (включно з 45-річним начальником колонії полковником внутрішньої служби Андрієм Дев'ятовим) і одним ув'язненим. Начальника Андрія Дев'ятова терористи видали силовикам, його госпіталізовано до реанімації.

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Терористи вимагали гелікоптер з пілотом, два мільйони доларів та повітряний коридор на південний схід, щоб втекти з росії.

За даними ЗМІ, терористи були уродженцями Таджикистану та Узбекистану.

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Як повідомляє Telegram-канал Mash, під час штурму 23-річний уродженець Таджикистану Рустамчон Наврузі намагався підірвати себе за допомогою «жилета смертника». Але система не спрацювала. Спецназ встиг ліквідувати його.

Як писали «ФАКТИ», раніше ув'язнених, які захоплювали колонію в Ростові-на-Дону, було ліквідовано під час штурму.

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