Україна ратифікувала Римський статут, Зеленський підписав низку важливих законів, а ЗСУ просунулися у Курській області

Україна офіційно ратифікувала Римський статут Міжнародного кримінального суду. Президент Володимир Зеленський підписав відповідний закон.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на картку законопроєкту № 0285.

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Римський статут — це міжнародний договір, який заснував Міжнародний кримінальний суд. Він визначає порядок роботи суду, а також злочини, які підпадають під його юрисдикцію. Це, зокрема, злочин агресії, злочини геноциду, злочини проти людяності та воєнні злочини.

Ратифікація Україною Римського статуту дозволяє набути повноправного членства в МКС.

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Як відомо, Україна ратифікувала Римський статут із заявою по ст. 124 Римського статуту, згідно з якою МКС не буде мати юрисдикції по ст. 8 (воєнні злочини) щодо громадян України протягом семи років після ратифікації. Також тепер дозволено притягувати російських злочинців до відповідальності.

Ратифікація Римського статуту була один з зобов'язань України для вступу до ЄС.

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Також у суботу, 24 серпня, президент України Володимир Зеленський підписав низку законів, які стосуються військових, зокрема, про статус українських бійців, які воюють на території росії.

Про це повідомив народний депутат Ярослав Железняк.

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За його інформацією, Зеленський підписав закон № 11483, який урегульовує статус військових, які воюють на території росії. Він стосується соцзахисту українських воїнів, які беруть участь у бойових діях, зокрема, у Курській області.

Також президент підписав закон № 9585. Згідно з документом закріпляються можливості реалізації прав іноземців та осіб без громадянства, які захищають територіальну цілісність України, та членів їх сімей на отримання посвідок на тимчасове проживання, дозволів на імміграцію або набуття громадянства України.

Окрім того, глава держави підписав закон № 9538 про вдосконалення порядку отримання, декларування та поводження з вогнепальною зброєю.

Ще одним важливим рішенням очільника держави стало підписання закону про заборону Російської православної церкви (РПЦ) та пов'язаних з нею організацій в Україні, який було прийнято ВР 20 серпня 2024 року.

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