Допоміг вийти із «гарячої» точки побратимам, а сам не встиг: на війні загинув воїн з Київщини

Трагічна звістка знову сколихнула Богуславську громаду на Київщині — 18 серпня 2024 року під час боїв на Запорізькому напрямку, де ворог через постійні штурми несе величезні втрати, загинув воїн Євген Пільгун. Кулеметнику штурмового відділення навіки буде 32 роки, повідомляє громада.

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«Євген після школи вступив до Богуславського гуманітарного коледжу імені І. С. Нечуя-Левицького на спеціальність „Образотворче мистецтво“. Під час навчання в коледжі Євгеній проходив практику в рідній школі, де викладав трудове навчання та образотворче мистецтво. Як же діти любили цього творчого, завжди усміхненого, доброго викладача-студента! Після отримання диплома юнак деякий час працював вожатим, а потім став заробляти на будівництвах. Він умів і змайструвати щось із дерева, й зробити будь-який виріб із глини, а найбільше любив писати портрети, особливо простими олівцями. Скільком знайомим він подарував свої роботи — й не порахувати», — розповіли у громаді.

На початку квітня 2024 року Євгена Пільгуна призвали на службу. Він не ховався, змінив пензлі та кельму на зброю, адже мав гарний приклад, свого батька Андрія, котрий вибиває ворога із рідної землі із 10 березня 2022 року.

«Батько, переживаючи за сина, робив усе можливе, аби перевести його у своє відділення, аби мати можливість захистити свою кровинку, проте Євгеній відмовився: «Я повинен пройти цей шлях сам, а не бути під надійним «крилом» батька», — згадують земляки.

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Під час останнього бою, як повідомили рідним бойові побратими Євгена, він врятував не одне життя. Після повернення із завдання бійці потрапили під ворожі обстріли, і Євгеній їх прикрив, допоміг вийти із «гарячої» точки, а сам загинув. За життя воїн не створив власну сім’ю, не став люблячим татком, проте він був найкращим дядьком для своїх п’ятьох племінників, наймолодшій із яких виповниться лише рік.

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