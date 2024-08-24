Мариновані огірочки на зиму: легко та швидко готувати

Хрумкі та ароматні огірочки з баночки — величезна насолода взимку. За цим рецептом — результат гарантований. Вийдуть у кожної господині, бо не потребують надзусиль. Готувати їх краще в 0, 5 л чи 1 л банках, тому беріть невеликі огірочки за розміром, радить кулінарка Марина Гармаш.

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Інгредієнти: огірки

маринад: 3 л води, 200 г цукру, 100 г солі, 1 ч. л. суміші перців горошком, 2 — 3 бутони гвоздики, 2 — 3 шт. духмяного перцю, 1 ст. л. зерен гірчиці, 400 мл 9% оцту

зелень за бажанням

Приготування:

Огірочки замочіть в холодній воді на пару годин. За бажанням обріжте з обох сторін носик та хвостик.

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Щільно покладіть в банки. Залийте окропом, накрийте кришками, залиште на 5 — 7 хвилин.

Воду злийте, та ще раз залийте окропом на 5 хвилин.

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Приготуйте маринад. Воду доведіть до кипіння, додайте спеції, цукор та сіль. Після того як маринад прокипить 3 хвилини, влийте оцет.

Залийте огірки маринадом. Закатайте.

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Маринаду має вистачити на 5 літрових банок, та на 4 — 450 мл банки.

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