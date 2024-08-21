Квашені помідори без цукру: до зими можуть не достояти, бо дуже смачні

Заготовити на зиму помідори можна не тільки без зелені та спецій, а й заквасити без цукру. Така консервація містить лише натуральні інгредієнти: свіжі помідори, сіль, воду та спеції. Відсутність цукру робить їх здоровішим продуктом, який підходить для тих, хто слідкує за рівнем цукру в крові або намагається уникати зайвих вуглеводів. Адміністраторка кулінарної групи у фейсбуці «Смачно у Наталки» Natalia Kolodonos поділилась у спільноті бабусиним рецептом квашених помідорів без цукру, які з’їдаються ще до зими, бо дуже смачні. Перевірте.

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Інгредієнти:

листя хрону



гілочки вишні



листя смородини чорної

виноградне листя

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кріп

корінь хрону

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часник

помідори — стільки, скільки вміститься у вашій ємності

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Приготування

1. На дно ємності (наприклад, відра) викладіть подушку з трав. Використовуйте всі вказані інгредієнти: листя хрону, гілочки вишні, листя смородини чорної, виноградний лист, кріп, корінь хрону та часник.

2. На підготовлену подушку з трав викладіть шар помідорів. Знову перекладіть їх травами, коренем хрону та часником.

3. Повторіть укладання, поки не заповните ємність. Завершіть укладанням листя хрону зверху. Якщо використовуєте маленькі ємності, зелень можна класти тільки на дно.

Приготування розсолу

На 5 літрів холодної води додайте 250 г солі та розмішайте до розчинення солі. Скуштуйте воду — вона має бути добре солоною. Орієнтуйтесь на пропорцію: на 1 літр води — 2 столові ложки солі, враховуючи, що зараз сіль може мати різний смак.

Залийте помідори підготовленим розсолом і відправляйте ємність у погріб. Зважайте на те, що з 5 літрів розсолу вийде: 5-літрове відерце та два відерця по 3,5 літра.

Важливо: цукор додавати не потрібно!

Раніше розповідали про те, як заквасити помідори на зиму, щоб вони зберігали смак аж до весни.

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