Викупити Twitter мільярдеру Маску допомогли російські олігархи-путіністи

Платформа «Х» (колишній Twitter), купівлю якої назвали найгіршою угодою з часів фінансової кризи, була змушена розкрити своїх інвесторів у межах позову, поданого колишніми співробітниками. Вони домагаються сплати арбітражних зборів, понесених після покупки сайту американським мільярдером Ілоном Маском.

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Так, цього тижня федеральний суд Каліфорнії (США) постановив розкрити список власників сайту. Цю інформацію Маск старанно приховував.

Серед інвесторів — американський мільярдер Білл Акман, репер Шон «Дідді» Комбс, засновник Oracle Ларрі Еллісон, саудівський принц Альвалід бін Талал, а також співзасновник Twitter Джек Дорсі. Відомі венчурні капітали, такі як Andreessen Horowitz та Sequoia, також мають частки в «X».

Проте у списку людей, які допомогли Маску придбати компанію, також значаться російські підсанкційні мільярдери Петро Авен і Вадим Мошкович.

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Петро Авен — російський олігарх, економіст, політик. Президент російського «Альфа-Банку», голова ради директорів ABH Holdings, голова Наглядової ради «Альфа-Банку». Має тісні зв’язки з путінським режимом, є давнім і близьким другом російського президента, його ще називають «гаманцем путіна». Перебуває під санкціями.

Російський диктатор володимир путін та олігарх Петро Авен

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У купівлі Twitter Авена представляє компанія «8VC Opportunities Fund II, LP» — у ній працює його син Денис. За інформацією Forbes, він працює у фонді з 2022 року, вже після того, як його батько почав потрапляти у санкційні списки країн Заходу.

Денис Авен

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Вадим Мошкович — російський олігарх, політик, путініст, був членом «Ради Федерації Федеральних зборів російської федерації», вхожий до найближчого оточення путіна. З 2022 року перебуває під персональними санкціями Євросоюзу через сприяння кремлівському режиму під час російсько-української війни. Згодом з цієї ж причини потрапив під санкції у Великій Британії, Канаді, Швейцарії, Австралії та Новій Зеландії.

Власник однієї з найбільших агрокомпаній рф "Русагро" Вадим Мошкович

У покупці Twitter Мошковича представляє компанія «8VC Opportunities Fund II, LP», де працює його син Джек.

Джек Мошкович, який з 2024 року має вид на постійне проживання у США, приєднався до фонду у 2018 році.

Джек Мошкович

За словами засновника 8VC Джо Лонсдейла, Денис Авен та Джек Мошкович близькі друзі й останній привів Авена у фонд.

Також відомо, що сини Вадима Мошковича та Петра Авена, працюючи в американському венчурному фонді 8VC, інвестують у компанії, які реалізовують оборонні контракти для Міністерства оборони США та НАТО.

Також варто відзначити, що майже через два роки після придбання Маском «Х», бізнес сайту все ще намагається вибратися з глибокої ями.

Кредит на 13 млрд доларів, який отримав мільярдер Ілон Маск для купівлі компанії Twitter («X») у жовтні 2022 року, став одним із найпроблемніших для банків з часів фінансової кризи 2008−2009 років.

Торік компанія заявила, що її вартість впала більш ніж наполовину, приблизно до $ 19 млрд. Хоча останні дані показують, що використання платформи зросло на тлі вибуху політичних новин, немає підтверджень того, що це призведе до значного відновлення доходів від реклами.

Нагадаємо, деякі публічні коментарі та твіти Маска ускладнили банкам-кредиторам продаж боргу. Крім того, через антисемітські вислови із платформою «Х» відмовилися співпрацювати найбільші рекламодавці. На додачу сам Маск оскандалився, взявшись просувати у своїй соцмережі теорію змови, яка звинувачує Клінтонів та інших відомих демократів у педофілії.

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